Šetnjice u parku i nogač na travnatom: Arsenal je, izgleda, ulovio pojedince u kršenju karantene

“Kad sam rekao da nema nikuda znači da nema nikuda!”, zaurlao je ljuti tata i zalupio vratima sobe.

Ne znamo je li tako prema svojim nestašnim igračima reagirao Edu, Raul Sanllehi ili neki drugi od brojnih Arsenalovih šefova, no Sky Sportsu klub je potvrdio da je stupio u kontakt s pojedinim igračima koji su ovih dana, kako se čini, prekršili karantenu.

Tako je Nicolas Pépé navodno uhvaćen kako igra nogomet s prijateljima u sjevernom Londonu, Granit Xhaka i David Luiz po pisanjima su se sastali u parku u Southgateu, a Alexandre Lacazette primijećen je kako čavrlja s peračem automobila u vlastitom prilazu. Koliko god se to sve činilo rigoroznim iz naše pozicije, britanski medij ističe kako se u ovim slučajevima radi o kršenju propisanih mjera.

#AFC | Arsenal have confirmed to Sky Sports News that David Luiz, Alexandre Lacazette, Nicolas Pepe and Granit Xhaka have been spoken to by the club after breaking lockdown rules. pic.twitter.com/VK83eusjck

— Chris Davison (@cdavison_afc) April 23, 2020