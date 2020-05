Seviljski derbi bi, najavljuju iz La Lige, trebao biti otvarajući čin nastavka španjolskog prvenstva

Španjolsko nogometno prvenstvo, čiji su nastavak u subotu odobrile vlasti, moglo bi krenuti u četvrtak 11. lipnja seviljskim derbijem, izjavio je u nedjelju predsjednik La Lige Javier Tebas.

U subotu je španjolska vlada dala zeleno svjetlo za nastavak prevenstva od 8. lipnja što “ostavlja mogućnost da bi se prva utakmica La Lige mogla igrati u četvrtak 11. lipnja”, izjavio je Tebas za Movistar Plus.

