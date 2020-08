Sezona puca po šavovima: šest članova St.Louis Cardinalsa zaraženo je koronavirusom

Procjena da na model ‘balona’ po uzoru na NBA ne treba pristati, MLB-u se brzo vratila poput bumeranga i pitanje je koliko će se još dugo bejzbol u SAD-u igrati.

Naime, nakon što je koronaviruso poharao Miami Marlinse (18 zaraženih igrača) testovi su pokazali da je virusom zaraženo i šest članova St. Louis Cardinalsa. Utakmica između Cardinalsa i Milwaukee Brewersa koja se danas trebala igrati na Miller Parku je, naravno, odgođena. Jučer je u Cardinalsima bilo dva slučaja, a danas nova četiri. Za sada je poznato da zaražen najmanje jedan igrač.

Svi zaraženi su izolaciji, a ostale danas čeka nova runda testiranja. Cardinalsi i Brewersi sutra su trebali odigrati dvije utakmice, ali izgledno je da neće biti odigrana niti jedna.

The Cardinals’ doubleheader against Milwaukee is almost certain to be canceled tomorrow. The positives from Friday were via rapid tests. Once the more sensitive saliva tests confirm the results, the games would be called. Cardinals are simply hoping the spread is contained.

— Jeff Passan (@JeffPassan) August 1, 2020