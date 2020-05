Shaq ne vidi puno smisla u nastavku NBA sezone. Tvrdi da ju valja poništiti i brinuti se za zdravlje

Američki predsjednik Donald Trump pozdravio je sinoćnje održavanje UFC-a 249 u Jacksonvilleu, čestitao Dani Whiteu i poručio da je to primjer kojega bi ostali sportovi trebali slijediti.

“Želim čestitati Dani Whiteu i UFC-u koji će održati veliku borbu”, priopćio je u videoporuci. “Obožavamo tu odluku, mislimo da je važna. Vratimo sportske lige, hajdemo igrati. Pobrinite se za društveno distanciranje i sve ostalo što je potrebno, ali sport nam treba. Moramo vratiti sport.”

Svakako, poštivati društveno distanciranje dok se u kavezu izmjenjuje hrpa krvi i znoja. Kako bilo, sve se američke lige na ovaj ili onaj način pokušavaju vratiti pa tako i NBA koji još uvijek aktivno razmišlja o opcijama koje joj se pružaju. Ipak, četverostruki osvajač Larry O’Brien trofeja i sadašnji analitičar Shaquille O’Neal smatra kako ne bi bila dobra ideja nastaviti sezonu.

Shaquille O'Neal on restarting the NBA season: "I think we should scrap the season." https://t.co/5gdpcYihat

— Sports Illustrated (@SInow) May 10, 2020