Shunsuke Nakamura nekoć je bio glavna faca u Celticu. To je danas njegov sunarodnjak Kyogo

Sjajni japanski strijelac započinje svoju treću sezonu u Celticu, a u protekle dvije skupio je 54 gola i 10 asistencija u 85 nastupa za klub, što su nevjerojatne brojke, čak i za škotsko prvenstvo. I u novu je kampanju krenuo na zavidnoj razini — u prvom kolu je zabio i asistirao protiv Ross Countyja, onda je poentirao i u gostima kod Aberdeena, a nakon nešto tiše utakmice protiv St. Johnstonea došao je red na Old Firm.

Celtic je danas otišao u goste Rangersu na Ibrox u najvećem derbiju škotskog nogometa i pritom minimalno slavio, a jedini pogodak zabio je upravo Furuhashi i to na sjajan način.

Igrala se sudačka nadoknada prvog dijela kada je Matt O’Riley poslao finu loptu prema naprijed; Rangersova obrana potpuno je ispala, a Kyogo se sjurio prema njoj, pustio je da jednom odskoči i onda je iz voleja silovito zahvatio za, pokazalo se, konačnih 1-0.

Od početka prošle sezone naovamo, Furuhashi bilježi 30 golova u 40 nastupa u škotskom Premiershipu. Tri od posljednja šest uslijedila su upravo protiv Rangersa.

FT: Rangers 0-1 Celtic

The Bhoys win the first Old Firm Derby of the season thanks to Kyogo Furuhashi's first half strike. ⚽#RANCEL pic.twitter.com/gV43LltClX

— Squawka Live (@Squawka_Live) September 3, 2023