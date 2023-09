Shvatili smo, lopta je tvoja: teško je pobrojati koliko je velikana Haaland dosad prešišao

Zato ne zvuči nimalo neobično, utoliko manje velebno, da je danas uvalio hat-trick Fulhamu i još upisao jednu asistenciju; prvo je dodao na drugu stranu do Juliána Álvareza za prvi Cityjev gol u . minuti, a onda se odlučio i sam zabaviti pa je zabio tri pogotka u drugom poluvremenu. Prvo je poentirao u 58., onda je u 70. zabio s bijele točke, a hat-trick je upotpunio duboko u sudačkoj nadoknadi na asistenciju Sergija Gómeza.

Već smo napomenuli da su ovakvi Haalandovi pothvati nešto što uzimamo pod normalno, ali zapravo ne bi trebali biti, pogotovo kad uzmemo u obzir suluda dostignuća koja ostvaruje. Dakle, Norvežaninu je ovo bio 39. nastup u Premier ligi, a već je izravno sudjelovao u 51 pogotku; do te je brojke došao najbrže u povijesti tog natjecanja. Ukupno je zabio 42 zgoditka uz devet asistencija, a prethodni rekord držao je Andy Cole.

Iako mu je ovo bio prvi hat-trick ove sezone, već mu je peti otkako je došao u Premier ligu. A došao je, samo da podsjetimo, lani.

ERLING HAALAND SCORES HIS FIRST HAT TRICK OF THE SEASON 🔥 pic.twitter.com/VtH28Rop0x

— B/R Football (@brfootball) September 2, 2023