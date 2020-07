Sigurnost na prvom mjestu: Ashleigh Barty odlučila je ‘preskočiti’ US Open

Ashleigh Barty, prva tenisačica svijeta, definitivno neće nastupiti na US Openu. Također, Barty će ‘preskočiti’ i Western i Southern Open, iako je inicijalno najavila svoj nastup na ‘povratničkim’ turnirima.

Prvi Grand Slam u nastavku sezone koja je prekinuta pandemijom trebao bi početi 31. kolovoza. Funkciju uvertire trebala bi odraditi dva spomenuta turnira koja bi se u tjednima prije US Opena također igrala u njujorškom Queensu.

“Rizici koje sa sobom nosi pandemija još su uvijek veliki i ne osjećam se ugodno u smislu da tim rizicima moram izložiti svoju ekipu i sebe”, objasnila je svoju odluku Barty. “Nadam se da ću iduće godine opet igrati tenis u SAD-u.”

Australia's Ashleigh Barty, the top-ranked singles player in women's tennis, has announced she will not play in either the Western & Southern Open or the US Open, citing Covid-19 concerns https://t.co/Tw05bSSjm7

— CNN (@CNN) July 30, 2020