Siloviti Nijemci pregazili su i Finsku pa će s maksimalnim omjerom u drugi krug SP-a

Stigli smo i do trećeg kola na Svjetskom košarkaškom prvenstvu, a to znači da polako kraju privodimo grupnu fazu. Jedno od ugodnijih iznenađenja prvog kruga definitivno je Njemačka koja je nezgodnu skupinu s Australijom, domaćinom Japanom i Finskom riješila bez krivog koraka i s omjerom 3-0 ide u drugi krug.

Nakon što su tijesno svladali ‘Boomerse’ i osigurali vrh grupe E, Nijemci su u revijalnom susretu za kraj skupine deklasirali i Finsku koja je ranije izgubila svaku nadu za prolazak. Ovaj put izbornik Gordie Herbert malo je više rotirao, pogotovo kad je susret bio riješen.

Imala je Finska plus tri na koncu prve četvrtine, ali do poluvremena je već osam razlike za Njemačku, dok kroz treću sve to skupa ide i na 20 razlike. Ispraznile su se zato klupe i sve skupa privelo kraju za 101-75 i lagodnu pobjedu Njemačke.

Glavne njemačke NBA vedete poput Dennisa Schrödera, Isaaca Bonge i Daniela Theisa manje su igrale, ali svejedno su Schröder i Bonga bili prva imena s po 15 poena. Kod Finske je Lauri Markkanen igrao dok je utakmica bila ‘živa’ te je ubacio 12 poena uz loš šut 3/11. S klupe je istih 12 dodao i Ilari Seppälä, a Olivier Nkamhoua bio je prvo finsko ime s 14.

Mnogo zanimljiviji susret bit će onaj Japana i Australije za drugo mjesto, a onda slijedi drugi krug u kojem će Njemačka i još jedna momčad te prvoplasirane ekipe skupine F, što bi trebale biti Slovenija i Gruzija.