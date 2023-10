Simbolična izjava Stefana Ristovskog: ‘Možda neki igrači nisu bili svjesni težine ovog dresa’

Dinamovi igrači su, poslije poraza od Viktorije Plzeň, morali izaći pred kamere i dati izjave, a nitko od njih, razumljivo, nije bio u dobrom raspoloženju. Plavi igraju svoju daleko najgoru sezonu posljednjih godina, a to se posebno vidi na europskom planu — u skupini Konferencijske lige, trećerazrednog UEFA-ina natjecanja, nakon tri kola imaju jednu pobjedu i dva poraza protiv renomeom inferiornijih suparnika.

Zato ne treba ni čuditi to što su Bad Blue Boys sinoć otjerali igrače od sebe poslije utakmice, a kapetan Stefan Ristovski osobno se odlučio ispričati navijačima.

“Prije svega, kao kapetan momčadi želim se ispričati svim Dinamovim navijačima na ovakvom rezultatu”, kazao je makedonski branič. “Nažalost, sreća nas ne prati, ali moramo se skupiti. Moramo gledati naprijed. Nažalost, stanje je takvo kakvo jest. Ako sad predbacujemo nekome da je kriv, mislim da od toga nema ništa. U nogometu danas moraš proći kroz ovakve faze, ja se nadam da ćemo mi izaći što prije i što jači.”

Tri momčadi u skupini — uključujući i Dinamo — imaju tri boda, a Viktoria je prva s devet. Plavi još imaju šanse…

“Imamo, kada pogledamo tablicu imamo za drugo mjesto, ali ponavljam, moramo se isključiti od svega ovoga, tu su nezadovoljni navijači, novine koje konstantno rade pritisak”, rekao je Ristovski. “Ali, ne znam, možda neki igrači nisu bili svjesni težine ovog dresa. Ostavljamo sve iza nas, moramo ići naprijed.”

Raspored je gust, slijedi Lokomotiva koju treba shvatiti ozbiljno.

“Ja kad sam došao u Dinamo, čak i prijateljske utakmice moraš opravdati. To je tako kada igraš za klub čiji su ciljevi visoki, nemamo drugog izbora. Za to smo plaćeni, zato smo profesionalci, trebamo to opravdati.”