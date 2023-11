Simeone o budućnosti: ‘Sad mi se to čini daleko, ali vjerojatno ću trenirati i neki drugi klub’

Prije samo nekoliko dana, Diego Simeone produljio je svoj ugovor s Atlético Madridom sve tamo do 2027., što znači da će trener tog kluba biti čak 15 godina. Stigao je onamo još krajem 2011. i u međuvremenu osvojio gotovo sve što se može, osim naslova u Ligi prvaka, koji mu je dvaput za dlaku izmaknuo. Teško ga je uopće i zamisliti na klupi nekog drugog sastava, no njemu to čak i nije tako nemoguće.

“Sada mi se to čini veoma daleko, no mislim da ću jednom voditi i neki drugi klub osim Atlética. No, moram priznati da se nikad u ovih gotovo 12 godina nisam vidio izvan ovog kluba, uvijek sam mu bio predan, kao i cijelom ovom projektu. Ako me pitate za nasljednika, volio bih da to bude netko od trojca Carlo Ancelotti-Mauricio Pochettino-Jürgen Klopp”, otkrio je Simeone u jučerašnjem intervjuu.

Jedna od najvećih greški u njegovom mandatu zasigurno je dovođenje Joãa Félixa iz Benfice za čak 126 milijuna eura. To je i dalje četvrta najviša svota uplaćena za neku odštetu u povijesti nogometa, no portugalski nogometaš nije se baš pokazao kao opravdana investicija. “João nam je pružio onoliko koliko je mogao, ne više od toga. On je uvijek bio veliki talent, ali muči se u defanzivnom dijelu igre. No, kako god se njegova karijera razvije i nastavi, Atlético će imati koristi od toga. Ako ostane u Barceloni dobit ćemo veliku odštetu, a u slučaju povratka vidjet ćemo iz prve ruke taj njegov napredak i u njemu uživati još tri godine”, zaključio je Simeone.

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se