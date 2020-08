Sin staze: Kimi Räikkönen srušio je rekord za najviše odvezenih krugova u Formuli 1

Jučer je za 70. rođendan Formule 1 održana druga po redu ovosezonska utrka na Silverstoneu gdje je Max Verstappen zaustavio niz od četiri uzastopne Mercedesove pobjede i ugrabio svoje deveto slavlje u karijeri.

Lewis Hamilton pritom je izjednačio rekord Michaela Schumachera po broju penjanja na podij: obojica su to učinila 155 puta, samo što je Britancu za to trebalo devet utrka manje i možemo očekivati kako će se vjerojatno već u Barceloni pobrinuti da ostane sam na tronu.

🇩🇪 Michael Schumacher:

🏁 237 races finished

🍾 155 podium finishes

🇬🇧 Lewis Hamilton:

🏁 228 races finished

🍾 155 podium finishes

The Brit now has the same number of podium finishes as the German but in nine races less 🔝#F170 pic.twitter.com/Z7WoknxERX

