Šire se glasine o stanju u Hajduku. Kalinić ima rješenje: ‘Volio bih da postoji Big Brother kamera’

Hajduk je spojio dva poraza u HNL-u i sve se više bruji o navodnim lošim odnosima u svlačionici aktualnog osvajača Kupa. I sam Marko Livaja sinoć je na svojoj Instagram priči objavio zajedničku momčadsku fotografiju koja se može shvatiti kao kriptična poruka posvećena širiteljima glasina, a kapetan Lovre Kalinić danas je konkretno izašao pred medije i rekao što misli o svemu tome.

Podsjećamo, Kalinić se više od 10 mjeseci oporavljao od teške ozljede ligamenata, a u konkurenciji je za nadolazeću utakmicu s Lokomotivom. Je li spreman za sjedenje na klupi, budući da se Ivan Lučić ustalio kao jedinica?

“Za sve sam spreman što trener kaže”, odgovorio je u intervjuu za Sportske novosti. “Dva-tri tjedna se provlači to pitanje, ljudi pričaju što ja želim ili ne želim. Presmiješno je slušati takve priče. Kada se čovjek ostvari i napravi karijeru, onda takve priče jesam li spreman sjesti na klupu zaista budu smiješne. U životu sam sve napravio radom. Jedino je rad mjerilo svega i jedino radom možeš sebe gurati naprijed. Naravno da onaj tko me poznaje zna da nisam čovjek ekscesa, niti postavljam bilo kakve uvjete. Nisam nikada u karijeri bio takav.”

O odnosima u svlačionici kaže sljedeće:

“Nepotrebno i bez osnova širi se negativni kontekst. Ali recimo da je to sve dio procesa. Treba ostati sabran, treba gledati realno. U redu, odigrali smo loše, izgubilo se što se nije smjelo, ali misliti da ćeš 36 kola sve dobivati, to je nemoguće, to je čista iluzija. Mi nismo ispali iz borbe. Ne bih rekao da je sve tako loše, mi smo i dalje ista momčad. Dogodilo se što se nije smjelo, ali svi smo zajedno i podići ćemo se. Uvjeren sam u takav daljnji tijek zbivanja.”

Krenule su glasine o klanovima i bojkotima…

“Volio bih da postoji Big Brother kamera da se vidi tko se s kime druži i što se događa”, ironično je komentirao Kalinić. “Gdje god sam bio, nigdje nema druženja igrača, a u Hajduku – sasvim druga priča! Kod nas je svatko sa svakim dobar. U Aston Villi je profesionalizam do krajnjih granica. Dođeš na trening, nitko te ništa ne pita. Odradiš i ideš kući. Ovo što mi imamo u klubu, naše kave, druženja, toga nigdje nema. Stalno smo na okupu, posebno stariji. Mlađi igrači nisu na svakoj kavi, ali nekakva izmišljanja priča, da je onaj za ovog, onaj protiv onoga, to je tužno. Previše sam godina u Hajduku i moram reći.”

Naravno, Hajdukov vratar smatra da su takve priče potpuno nebitne.

“Osobno takve priče doživljavam kao tragediju jer ako šutimo, ništa ne komentiramo, nije u redu”, naglasio je pa nastavio: “Zato u ovoj situaciji moram reći: ljudi, dosta je s tim glupostima, dosta je zamaranja mozgova nebitnim stvarima. Ako je netko nekoga poslao u onu stvar, to je normalno u sportu. Pa to se događa u životu svaki dan. Ako se šuti, tu je problem, onda bi značilo da nikome nije stalo. Ali kod nas se sve predimenzionira. Od euforije do kanala u sedam dana, takav je naš proces. Stalno u klubu težimo nekom idealu, želimo sve dobiti, ali postoje i protivnici. Naravno, svatko od nas želi pobijediti, nitko nije došao izgubiti, ali ne pita se sve uvijek samo nas.”

Zašto je Hajduk pao posljednjih tjedana?

“Nije ugodno, nije lijepo, ne podcjenjujući nijednog protivnika”, kazao je Kalinić. “Zapeli smo gdje nismo smjeli i teško je to objasniti. Treniraš da dobiješ svaku utakmicu, ali dogodi se da iz dobivene utakmice otiđeš u izgubljenu. Moramo raditi na sebi da budemo psihički jaki. Kvalitetu imamo, možemo mirno privesti utakmicu kraju. Došlo je do nekih situacija koje se rijetko događaju. I manjka sreće, moram dodati. Melnjak uđe u klasični blok, ali prođe lopta gdje inače ne može. Splet nesretnih okolnosti je također kumovao rezultatu, ali ne tražim opravdanja. Trebamo podići samopouzdanje, ne smijemo padati. Treba ovo izvući kao školu, iskoristiti da se probudimo.”

Smatra da je ovo najbolji Hajduk posljednjih godina.

“Hajduk nije odavno imao bolju ekipu. Bez pretjerane skromnosti to mogu konstatirati. Kada pogledam kakvi smo bili prije dvije i pol godine jasno je da nismo bili ni približno ovako jaki i moćni. Treba se staviti u kolektiv i zajedništvo, a mi to možemo, U prvih pet kola smo pokazali kvalitetu, potvrdili da imamo moć. Ove dvije utakmice smo odigrali ispod svake razine. Posebno trkački. Zašto trkački? Teško je reći, svi smo mi individualci, ali kolektivno trčanje mora biti na najvećoj razini.”