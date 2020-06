Siroti Carabao: sedam najjačih klubova Premier lige moglo bi bojkotirati Liga kup

Pandemija Covid-19 virusa, suspenzija nogometa, pomicanje rasporeda, nastavak ligaškog natjecanja, a sada i objava da će se natjecanja u Ligi prvaka i Europskoj ligi igrati tijekom kolovoza…

Sve to je stvorilo dosta glavobolje za Englesku nogometnu ligu (EFL) koja organizira Carabao kup (Liga kup ili EFL kup, ako preferirate imena bez sponzorskih konotacija). Drugo englesko kup natjecanje počinje startom osmog mjeseca, ali UEFA-ino mješanje kalendara uzrokovano pandemijom koronavirusa stvorilo je problem

Sve je to rezultiralo scenarijem po kojem smo sve bliži situaciji u kojoj najjačih sedam klubova engleske Premier lige neće sudjelovati u sljedećem izdanju Carabao kupa, piše The Times.

No top Premier League teams in next season’s Carabao Cup due to Europe clash: https://t.co/kYnPIzYQip

— Martyn Ziegler (@martynziegler) June 19, 2020