Siroti milijunaši: Tottenham je podigao kredit od 175 milijuna funti zbog koronavirusa

Treba plaćati ratu kredita za izgradnju stadiona, servisirati svlačionice, isplaćivati bonuse direktorima, odvojiti za pojačanja…

Tottenham Hotspur našao se u problemima otkako je pandemija koronavirusa zaustavila loptanje diljem kontinenta i ogolila stihijski, kratkoročni model poslovanja kod velikog broja najvećih europskih klubova.

Klub se očitovao i izjavio kako je odlučio iskoristiti Vladin program pružanja nisko kamatnih kredita “Covid Corporate Financing Facility”. Tottenham je tako posudio 175 milijuna iz Bank of England, uz kamatu od 0,5 posto.

Prije samo dva mjeseca Spursi su povukli prvotnu odluku da iskoriste sufinancirani državni projekt dopusta za zaposlenike, a tvrde da su im projicirani gubici od početka karantene do lipnja 2021. veći od 200 milijuna funti.

Klub tvrdi da iznos neće biti dostupan Joseu Mourinhu za ljetna pojačanja.

“Oduvijek smo vodili ovaj klub pokušavajući biti samoodrživi”, kazao je Tottenhamov predsjednik Daniel Levy.

“Ali još sam u ožujku rekao da u svih 20 godina koliko sam u klubu nikada nismo bili suočeni s većim izazovom od COVID-19 pandemije.”

