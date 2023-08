Sirtaki u vodi: Grčka je svladala Srbiju i plasirala u svoje prvo finale na vaterpolskim SP-ima

Polufinalni je dan na Svjetskom vaterpolskom prvenstvu u Fukuoki, a prvi su u lov na samu završnicu te smotre krenule Grčka i Srbija. Njihov susret u ovoj fazi natjecanja pomalo je i iznenađujuć, jer su Grci dosad tek pet puta bili u polufinalu SP-a, a Srbi su u posljednje vrijeme bili u padu, a onda su u četvrtzavršnici neočekivano nadvisili favoriziranu Italiju.

Ipak, sastav koji vodi mladi izbornik Uroš Stevanović nije mogao napraviti i korak više, grčka reprezentacija slavila je danas rezultatom 13-7. To je i povijesni uspjeh za ovu izabranu vrstu, Grčka dosad nikad nije ulazila u finale nekog Svjetskog prvenstva, najbolji plasman dosad su joj bile tri brončane medalje (2005., 2015., 2022.).

Nastavak je to dobre serije rezultata za Grke, drugo im je to finale nakon onog na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine. Tada su od njih u borbi za zlato bolji bili baš Srbi, pa su sada došli do osvete, također na japanskom tlu. Ključnom se ispostavila druga četvrtina utakmice, momčad pod vodstvom izbornika Theodorosa Vlachosa u tih je osam minuta napravila seriju od 3-0 i posve se odvojila.

S druge strane, Srbija je bila u crnoj seriji, bez pogotka je bila više od 13 minuta igre. Taj je niz tek sredinom treće dionice prekinuo Đorđe Lazić, no bila je to samo lažna naznaka mogućeg povratka njegove reprezentacije. Grci su do kraja samo održavali svoju prednost, pa ju čak i povećavali, a bili su uvjerljivi i u posljednjih osam minuta igre (4-2).

Najefikasniji su u njihovim redovima bili Stylianos Argyropoulos i Konstantinos Kakaris, s po tri gola, dok su Strahinja Rašović i Nikola Jakšić jedini u srpskoj reprezentaciji zabili više od jednog pogotka (obojica po dva). Grčka sada može mirno ispratiti drugi polufinalni dvoboj, u kojem će snage odmjeriti Mađarska i Španjolska.