Šiši protiv Wembyja: Dario Šarić skupio je 17 poena na kraju priprema za novu NBA sezonu

S druge strane, kod Golden State opet je među najefikasnijima bio hrvatski reprezentativac Dario Šarić. Dapače, više od njegovih 17 poena protiv Spursa imao je tek Moses Moody (18), a baš je Šiši od svih svojih suigrača proveo najviše minuta na terenu (21). Inače, u tom je periodu pogodio šest od osam šuteva iz igre, od čega dvije od četiri trice, uz po dva skoka i asistencije te po jednu ukradenu i izgubljenu loptu.

Dario Saric compared to other players by todays game:

-2nd Points

-11th Rebounds (tied: CoJo)

-5th Assists (tied: Curry)

-4th Steals (tied: Moody, CoJo, Curry)

-1st Minutes

-3rd FG%

-2nd 3PT% (tied: JK, CoJo, CP3) pic.twitter.com/rRaIeHVUhM

