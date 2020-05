Sitnica koja je odlučila prvenstvo: Kimmich je znao da Bürki voli stajati ispred gola

Roman Bürki je prije dvije godine djelovao kao da je zalutao u klub koji se bori za trofeje u Njemačkoj i Europi…

Njegova sezona 2017./18. na vratima Borussije Dortmund bila je ispresjecana gafovima koji su ionako ranjivu momčad koštali puno bodova. APOEL, RB Leipzig, Schalke, lista je bila poprilično dugačka…

Međutim, u posljednje dvije sezone Švicarac se profilirao u vrlo kvalitetnog golmana; imao je problema s kontrolom centaršuteva, ali i to je popravio, a pogreške visokog profila je gotovo pa u potpunosti eliminirao.

“Analizirao sam svoje pogreške i učio iz njih”, rekao je prije točno godine dana. “Krenuo sam ispočetka, da se tako izrazim.”

Drugim riječima, Bürki je analizirao svoje prednosti i mane i korigirao igru da prve maksimizira, a druge minimizira. Međutim, na njegovu nesreću, on nema monopol nad analitikom.

