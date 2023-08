Siuuu, Slavene! Bilić je danas opako nastradao, a Ronaldo zabio hat-trick njegovu Al Fatehu

Upravo je Ronaldo namjestio prvi pogodak Manéu; Al Nassr je u 27. minuti odigrao sjajnu akciju u tri poteza koju je započeo Marcelo Brozović, nastavio CR7, a pogotkom završio senegalski ofenzivac. Momci u žutim dresovima su dominirali pa je Ronaldo u 38. zabio svoj prvi pogodak lagano poentiravši glavom u petercu, a u 55. se opet upisao u strijelce.

Brozović je tada uputio krasnu dugu loptu prema Abdulrahmanu Ghareebu — cijela gostujuća obrana je ispala, a spomenuti igrač samo je proslijedio do Ronalda koji je zabio za 3-0. Na 4-0 opet je povisio Mané i to u 81. minuti, a asistencija se još jednom pisala Ghareebu.

Za kraj, Cristiano je duboko u sudačkoj nadoknadi uvalio konačnu petardu Al Fatehu i postigao svoj prvi hat-trick u sezoni.

Cristiano Ronaldo scores his first hat trick of the season 😤 pic.twitter.com/FuwrTuGyb3

— B/R Football (@brfootball) August 25, 2023