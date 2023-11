Six, but with seven points: U-19 Vatreni zaključili su prvi krug kvalifikacija remijem protiv Izraela

Siniša Oreščanin uspješno je zaključio prvi reprezentativni prozor na novom poslu, na klupi U-19 reprezentacije. Mladi Vatreni krenuli su u kvalifikacije za europsku smotru, a Elitno kolo osigurano je već nakon dva susreta skupine kojoj je domaćin bila baš Hrvatska.

No, Six i njegovi izabranici ipak nisu uzeli prvo mjesto u skupini. Za to im je trebala pobjeda nad Izraelom u zadnjem kolu, ali na kišom natopljenom teškom travnjaku u Rovinju pogodaka nije bilo. Do izražaja su zato došle uvjerljivije izraelske pobjede u prva dva kola, napose ona protiv Farskih Otoka.

I dok su obje ekipe Armeniju dobile s golom razlike, Izrael je Farane dobio s čak 6-0 i zbog te bolje gol razlike, naspram hrvatskih 2-0 protiv istog suparnika, završava na čelu skupine 9 s jednakih sedam bodova. Treba biti pošten i kazati da je Izrael danas bio bolji suparnik. Gosti su više puta opasno prijetili, ali zaista se iskazao Borna Buljan. Vratar Solina i Hajdukov mladić skupio je sedam-osam velikih obrana iz izglednih situacija te je sačuvao hrvatsku mrežu. S druge strane, najbolji šansu Hrvatska je imala u 24. minuti kada je Vilim Gec glavom zatresao prečku. Imat će tako Vatreni za čime žaliti, ali mogu biti zadovoljni i bodom s obzirom na okolnosti. Prvi posao za Sixa tako je odrađen s vrlo dobrim uspjehom, a vidjet ćemo kako će se ova generacija prepuna Hajdukovih i Dinamovih juniorskih talenata snaći u dosta izazovnijem elitnom krugu…

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se