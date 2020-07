Sjajna predstava u Kazalištu snova: Greenwood je bio zvijezda golijade protiv Bournemoutha

Manchester Unitedu u posljednje vrijeme ide sve bolje i to je svima jasno. Otkad je Bruno Fernandes došao na Old Trafford stvari su se drastično promijenile za Olea Gunnara Solskjæra i njegove momke, a Pogbin povratak nakon korona-pauze dodatno je učvrstio mančestersku vjeru u spašavanje sezone. Trenutno su na dobrom putu što se tiče hvatanja mjesta koje vodi u Ligu prvaka, a danas im je u goste stigao Bournemouth koji grabi posljednje slamke spasa za ostanak u Premier ligi.

S obzirom na takve uloge očekivali smo sadržajan susret, a bome smo ga i dobili. United je slavio rezultatom 5-2, a gledali smo izuzetno raspucanu utakmicu.

Međutim, prvi značajan potez — i to poprilično ‘bezobrazan’, dodali bismo — napravio je Bournemouth. Junior Stanislas se dokopao lopte u 16. minuti i izazvao Harryja Maguirea na dvoboj. Njegov prvi pokušaj stoper je blokirao, no lopta se ponovno odbila do bivšeg West Hamova talenta koji je potom Maguireu majstorski gurnuo loptu kroz noge i bez ikakvog respekta zakucao loptu u De Gein bliži kut. Možemo se kladiti da se u tom trenutku španjolski vratar sjetio onih oštrih riječi koje je u njegovu smjeru nedavno uputio Roy Keane, a Stanislas se mogao osjetiti ponosnim.

500 – Junior Stanislas’ opener for Bournemouth was the first time Manchester United conceded in 500 minutes of play in all competitions at Old Trafford since Jay Rodriguez scored against them for Burnley in January. Surprise. pic.twitter.com/9T5Z5SNMH2 — OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2020

Tri minute kasnije United je pokušao odgovoriti kada je zaradio slobodni udarac na obećavajućoj udaljenosti, ali Rashfordov udarac vrlo je lijepo obranio Aaron Ramsdale odbivši loptu u korner. Ipak, deset minuta kasnije Mason Greenwood je poentirao prvi put danas: iz nezgodne situacije Bruno Fernandes ga je pronašao nečuvanog na lijevoj strani suparničkog kaznenog prostora, a tinejdžer je silovitim udarcem ljevicom pospremio loptu u mrežu. Bio mu je to ukupno 14. pogodak ove sezone brojeći sva natjecanja, što je impresivna stavka za momka od 18 godina…

7 – Mason Greenwood has now scored seven league goals in 2019-20; among players aged 18 and younger, only Michael Owen (twice), Robbie Fowler and Wayne Rooney have ever scored more in a single @premierleague season. Pedigree pic.twitter.com/AXSFN3PQKr — OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2020

Samo četiri minute kasnije stvari su za Bournemouth krenule iz lošega u gore: Adam Smith igrao je rukom u šesnaestercu, a bradati Mike Dean pokazao je na bijelu točku. Marcus Rashford potom ga je uspješno realizirao iako je Ramsdale bio na lopti i tako došao do okruglog, 20. zgoditka ove sezone u svim natjecanjima…

Anthony Martial jedan je od igrača koji su nakon Fernandesova dolaska posebno profitirali, a u to smo se imali prilike uvjeriti i danas. Nakon Portugalčeva dodavanja u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena francuski napadač uvjerljivo se zabio u sredinu i u stilu Thierryja Henryja silovito zakucao loptu u rašlje s ruba šesnaesterca. Bilo je 3-1, gledali smo izrazito dinamičan ogled u kojemu su obje momčadi ponudile nekoliko prekrasnih poteza, a ta se praksa nastavila i u drugom dijelu.

⭐ Anthony Martial:

🔴 Scored 20 goals (all comps) in a season for first time in career

🔴 Scored in 4 successive PL home matches for first time

🔴 9 goals in last 8 PL apps at Old Trafford pic.twitter.com/sXRnt4Qymx — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) July 4, 2020

Odmah je počelo burno: Eric Bailly ušao je u igru na poluvremenu i nakon samo nekoliko trenutaka u igri skrivio kazneni udarac. Kao Adam Smith u prvom poluvremenu (iako puno manje očito), branič iz Obale Bjelokosti dodirnuo je loptu rukom u šesnaestercu (iako bi se neki zakleli u rame), igrala se 49. minuta, a penal je vrlo uvjerljivo izveo Joshua King. Počelo je dobro za Bournemouth koji je tako smanjio na 3-2 i poslao poruku Crvenim Vragovima da je rezultat itekako otvoren, a dvije minute kasnije Cherriesi su zamalo i izjednačili. Imali su gosti tri na tri protiv Unitedove obrane, King je dodao Arnautu Danjumi, ovaj prevario De Geu i poravnao rezultat, ali pomoćni sudac potom je podigao zastavicu. Opravdano, pokazat će se u ponovljenoj snimci…

Ipak, tri minute kasnije uslijedio je čist pogodak, ali na drugoj strani. Ponovno je u centru pozornosti bio Mason Greenwood nakon što se zajurio u šesnaesterac i pored Sergija Rica opucao jednakom silinom kao u prvom poluvremenu, a ishod je bio jednak. Vodio je United u tim trenucima 4-2, mladi napadač je letio po terenu, a navijačima je vjerojatno izašla pokoja suza radosnica na oko: svojim 15. pogotkom Greenwood je postao prvi tinejdžer u mančesterskoj momčadi koji je ostvario tu brojku još od Waynea Rooneyja 2004. godine. Kako trenutno izgleda, velike su stvari pred njim…

Mislite da su se stvari nakon toga smirile? U krivu ste. Morao se na semafor kao strijelac upisati i sveprisutni Bruno Fernandes. U 59. minuti Crveni vragovi zaradili su slobodan udarac na rubu kaznenog prostora, a šut se ovaj put pokazao preciznim. Bilo je 5-2, arhitekt Unitedove renesanse nastavio je graditi čuda, a eto kako smo se mi osjećali cijelo vrijeme:

16' Man Utd 0-1 Bournemouth

29' Man Utd 1-1 Bournemouth

35' Man Utd 2-1 Bournemouth

45' Man Utd 3-1 Bournemouth

49' Man Utd 3-2 Bournemouth

53' Man Utd 4-2 Bournemouth

59' Man Utd 5-2 Bournemouth 💻📱 Follow: https://t.co/LhYQ1jLoGh

📻 Listen: https://t.co/RrXtr7oCrR#MUNBOU pic.twitter.com/f7CwsdpILC — Match of the Day (@BBCMOTD) July 4, 2020

Nakon toga je, ako izuzmemo poništeni Rashfordov pogodak iz 65. minute, uslijedio mirniji period. Svima je postalo jasno kako Bournemouth, koji je u napadu pokazao nekoliko dobrih ideja (pogotovo u prvom poluvremenu), više ne stigne učiniti ništa, a jedina loša vijest koju Unitedovi navijači iz današnjeg popodneva mogu izvući jest ona o Leicesterovu domaćem slavlju protiv Crystal Palacea (3-0). Jamie Vardy pritom je zabio prva dva pogotka nakon pauze i vratio se, barem privremeno, na prvo mjesto ljestvice strijelaca, a Lisice su ostvarile svoju prvu pobjedu nakon spomenutog neigranja od tri mjeseca i ostale na trećem mjestu s tri boda prednosti iznad četvrtog…

Na sve ovo morat će odgovoriti Chelsea koji sada ima utakmicu i bod manje u odnosu na preporođeni United. Raspucani napadački trojac čije konce vuče raspoloženi portugalski mag trenutno uživa na Old Traffordu i grabi prema Ligi prvaka, a pitanje je kako će reagirati ostali…