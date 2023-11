Sjajni Eaglesi trenutno imaju omjer 9-1. U sve četiri sezone s tim skorom igrali su u Super Bowlu

Pravi spektakl mogli smo pratiti sinoć u sklopu Monday Night Footballa, u reprizi prošlosezonskog Super Bowla snage su odmjerili Kansas City Chiefs i Philadelphia Eagles. Bio je to ujedno i susret dviju ponajboljih momčadi u ovom izdanju NFL-a, uoči ovog kola ti su sastavi bili na čelu svojih konferencija, a svoj sjajan niz Eaglesi su sad još i dodatno produljili.

Na Arrowheadu su došli do gostujuće pobjede od 21-17 i time opet istaknuli svoju kandidaturu za nastup u finalnoj utakmici ovog natjecanja. Trenutno su na omjeru od čak devet pobjeda i samo jednog poraza, a u sve četiri sezone s takvim skorom stizali su do Super Bowla. Redom je to bilo 1980., 2004., 2017. te prošle godine, no samo prije šest sezona su na kraju i trijumfirali te osvojili titulu prvaka.

First win at Arrowhead since 2005. Held Chiefs scoreless in 2nd half. 9-1 on the season. pic.twitter.com/CUPYQXHPGC — StatMuse (@statmuse) November 21, 2023 Eaglesima je to prva pobjeda na ovom stadionu još od 2005. godine, a do nje ih je vodio sjajni quarterback Jalen Hurts novom vrhunskom partijom. Ubilježio je sinoć dva touchdowna trčanjem te ukupno 179 jardi dodavanjem, koje je skupio kroz 14 točnih dodavanja. Deseta mu je to utakmica u karijeri s barem dva polaganja trčanjem, među vođama navale to je rekord lige te ga sad zajedno drži s Camom Newtonom. Isto tako, Hurts je sad samo nastavio svoj pobjednički niz protiv ekipa koje u tom trenutku imaju pozitivan omjer, trenutno je na brojci od 13 takvih slavlja. S druge strane, Chiefsi su i sinoć ostali bez ijednog poena u drugom poluvremena, baš kao što je to bio slučaj i u prethodne dvije utakmice, pa kod njih već pomalo kreću zvona za uzbunu…

