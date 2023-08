Sjećate se Liverpoolove ‘legende’ Fabija Borinija? Sada je spreman pomoći Sampdoriji

Usto, Borini je najproduktivniju od tih sezona — 2013./14. — proveo na posudbi u Sunderlandu, a ukupno je u Liverpoolu odigrao 38 utakmica uz samo tri pogotka u službenim utakmicama. Bez obzira na tako skroman učinak, ulice ga nikad nisu zaboravile, a danas 32-godišnji napadač odlučio se vratiti u svoju zemlju pa je potpisao za novopečenog člana Serie B, Sampdoriju.

Slavni klub predstavio ga je na svojim službenim stranicama i objavio kako je potpisao dvogodišnji ugovor, a sada je spreman pomoći klubu koji je donedavno imao velike financijske probleme, no u međuvremenu ga je kupio Leedsov vlasnik Andrea Radrizzani.

Thought Fabio Borini retired but I see he left Turkish club Karagumruk & signed with Sampdoria on a free. Still remember when Brodgers made him one of his first signings for us more than a decade ago. pic.twitter.com/nVEAZR3Oth

— Moby (@Mobyhaque1) July 11, 2023