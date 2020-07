Skandali u NFL-u ne prestaju: vlasnik New York Jetsa optužen za navodni seksizam i rasizam

Footballa možda nema, ali NFL je ovih dana u SAD-u glavna tema. Većinom po kontroverzama; Washington Redskinsi u procesu su promjene imena zbog rasističkih konotacija sadašnjeg naziva momčadi, zaposlenike iste franšize 15 žena optužilo je za seksualno zlostavljanje, a sada se skandali šire sjevernije: točnije, u New York Jetse.

Njihov vlasnik Robert Woody Johnson, koji je inače Trumpov čovjek od povjerenja i njegov ambasador u Velikoj Britaniji, optužen je za navodne seksističke i rasističke komentare, javlja CNN.

NEW: Woody Johnson, billionaire NFL owner & US ambassador to UK, was investigated by State OIG after allegations he made racist & sexist comments to staff & sought to use his gov't post to benefit Trump's personal biz in UK

(w. @kylieatwood & @NicoleCNN) https://t.co/1JfZ9S9N3F

— Jennifer Hansler (@jmhansler) July 22, 2020