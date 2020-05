‘Škarice’ na nogotenisu… što bi moglo poći krivo? Kostas Manolas zbog ozljede pauzira dva mjeseca

Treninzi talijanskih prvoligaša odvijaju se prema posebnim preporukama kako bi se zaštitili igrači, članovi stručnih stožera, obitelji — ukratko, svi uključeni. Na treninzima se koriste stoga posebne metode i pretpostavljamo da se baš zato u Napulju, primjerice, na treninzima igra i nogotenis u kojem izravnog kontakta između dvojice igrača nema.

Ali ako se zovete Kostas Manolas ni to, čini se, nije najsretnije rješenje. Naime, za grčkog stopera koji je prošlog ljeta u Napoli stigao iz Rome ova bi sezona već mogla biti gotovo, neovisno o tome hoće li se i kada točno nastaviti. ‘Ciljani’ datum je i dalje 13. lipnja.

Manolas out for 2 months after trying a bicycle kick during a game of football tennis. I’m not making this up. 😫

— Everything Napoli (@NapoliAndNaples) May 15, 2020