Skidajte se do kraja: Debrecen je ispao iz lige, a ultrasi su ušli na teren i igračima skinuli dresove

Kad se navijači razljute…

Dakle, stvari su se posložile ovako: pretposljednji klub mađarskog prvenstva Debrecen morao je kod kuće pobijediti četrnaestoplasirani Paks kako bi zadržao mjesto u prvom razredu tamošnjeg nogometa. Na slavnom mađarskom klubu bio je velik pritisak, a eventualno ispadanje bio bi velik šok s obzirom na njegove rezultate u novom tisućljeću i činjenicu da je prošle sezone Debrecen zauzeo treće mjesto u ligi.

If Debrecen gets relegated to the 2nd Division today, it will cap 10 years of horrible decisions in the management.

After being in the Champions League in 2009/10, the club invested nothing into the first team while the youth players never reached their promised potential.

