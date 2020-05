Skidamo kapu! Alabamin trener Nick Saban je u NFL poslao cijeli tim kroz prve runde draftova

Nije malo onih koji će ustvrditi da je Nick Saban najbolji trener sveučilišnih momčadi američkog nogometa, a status legende potvrdio je i sinoć zaista dosad neviđenim podatkom koji je isplivao tijekom rekordno dobro praćenog NFL drafta.

Njegovu prvu rundu, koja zbog pandemije koronavirusa nije kako je bilo planirano održana u Las Vegasu već putem video linka, pratilo je rekordnih 15.6 milijuna gledatelja. Dosad je važeći rekord bio onaj iz 2014. kad je draft pratilo 12.4 milijuna ljudi, a u odnosu na prošlu ove godine je zabilježen porast od čak 37 posto.

No, Nick Saban…

Nakon što je Tua Tagovailoa uzet kao peti na draftu (Miami Dolphins), Saban je potvrdio svoj status legende koji gradi od 1973., a neprekidno na sveučilištu Alabama od 2007. Naime, jedini je sveučilišni trener u, kako to Amerikanci nazivaju, common draft eri koji je u NFL proslijedio igrače na svim pozicijama, a da su oni birani u prvoj rundi.

All 11 on offense ✔️

All 11 on defense ✔️

The only college football coach in the NFL common draft era to have all 22 positions drafted in the first round: @AlabamaFTBL's Nick Saban. pic.twitter.com/8dMsAjgPs2

