Skočić o kandidatima za A-reprezentaciju: ‘Ističu se Sučić i Baturina, no to je Dalićev posao’

Čestitamo mladim Vatrenima na drugoj kvalifikacijskoj pobjedi na putu prema #U21EURO – u Velikoj Gorici svladali su Bjelorusiju rezultatom 2:0! 👏👏

⚽️ Luka Sučić (45+1', 11m)

⚽️ Martin Baturina (55')#MladiVatreni #Obitelj pic.twitter.com/c17GwIprrD

Inače, na ovoj utakmici u Velikoj Gorici bio je i Zlatko Dalić, pa se odmah pokrenula priča i pitanja oko toga tko bi se od mladih Vatrenih mogao priključiti seniorima.

“Neću nabrajati imena, Dalić zna isto što i ja. To su sve mladi dečki pa neću to podijeliti s javnošću. Na njima je da se bore, sigurno da im je cilj doći do A-reprezentacije. Luka Sučić i Martina Baturina su igrači koji sigurno mogu konkurirati u napadu, ima puno imena koja mogu konkurirati za mjesta u seniorskoj reprezentaciji. To je Dalićev posao, a na igračima da je da rade”, zaključio je U-21 izbornik Skočić.