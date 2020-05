Skorašnji povratak Bundeslige bez gledatelja? Njemačka javnost, čini se, baš i nije za to

Već danima nogometni svijet bruji — a mnogi, žedni sporta, drže fige — kako bi se Bundesliga mogla vratiti vrlo rano. Neki njemački političari spominjali su datum od 9. svibnja, danas bi se valjao održati i sastanak gdje će daljnje odluke biti donesene, a DW je odlučio provesti istraživanje među njemačkom javnosti oko same ideje ranog povratka njemačkog nogometa bez gledatelja…

Rezultati su ovakvi — samo jedna trećina ispitanika to i podržava. Čak 49 posto njih ne želi svjedočiti ‘utakmicama duhova’, a ti rezultati daju dojam o očiglednoj promjeni u razmišljanjima. Naime, istraživanje koje je početkom mjeseca obavio institut Infratest dimap pokazuje kako je tada preko pola ispitanih (preciznije, 52 posto) bilo za povratak nogometa u navedenom obliku, a 30 posto bilo ih je protiv. Uloge su se sada, prema DW-u, obrnule. Jedino što je ostalo isto jest 18 posto neodlučnih.

A DW survey has revealed that only a third of Germans are in favor of a return of football behind closed doors.

The Bundesliga is awaiting approval to restart the season as soon as possible.

Full story: https://t.co/dH2e9IVKJ9 pic.twitter.com/iSA0asVSGM

— DW Sports (@dw_sports) April 30, 2020