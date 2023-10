Škoti zbilja vole nadoknade na Old Traffordu. Nakon Fergie Timea, sada je zasjao i McTominay

Manchester United were minutes away from losing three consecutive Premier League home games for the first time in their history.

◉ 87' Comes on

◉ 90+3' Scores

◉ 90+7' Scores again

Not on Scott McTominay's watch! 😃#MUNBRE pic.twitter.com/igXYJ113Gi

— Squawka Live (@Squawka_Live) October 7, 2023

Dotad je teško bilo uperiti prst u samo jednog igrača, rijetko se koji od njih iskazao u nekom pozitivnom svjetlu. Ponovno nije funkcionirala igrala u napadu, Marcus Rashford već je više od mjesec dana bez zgoditka, a Bruno Fernandes u tom razdoblju ima tek jedan gol. Ni s druge strane terena nije ništa bolje, golman André Onana još jednom je veoma slabo reagirao prilikom suparničkog pogotka.

A on je stigao još u prvom poluvremenu, točnije u 26. minuti, kada je Yoane Wissa brzim prodorom stigao u srce Unitedovog šesnaesterca. Nitko od domaćih braniča nije uspio raščistiti situaciju, posebno se po šlampavosti istaknuo Victor Lindelöf, što je iskoristio strijelac Mathias Jensen.

Činilo se tako da će Brentford upisati svoju prvu pobjedu na Old Traffordu nakon 1937. godine, doslovno su ga od toga dijelile tek minute. No, onda se ukazao McTominay i najprije u trećoj minuti nadoknade poravnao rezultat najbolje se snašavši u gužvi, da bi pobjedu donio nakon asistencije glavom Harryja Maguirea. Donijelo je to makar kratkotrajni spas za Ten Haga, no morat će se dosta toga još poboljšati…