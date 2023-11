Skupina smrti, jel’? Borussia (D) već je osvojila grupu, ostala tri kluba borit će se za drugo mjesto

Ipak, nije ga uspio iskoristiti Olivier Giroud, odnosno njegov pokušaj obranio je Gregor Kobel, a već u 10. minuti mu je Marco Reus na drugoj strani pokazao kako se to radi. Iskusni Nijemac rutinski je iskoristio najstrožu kaznu, no do kraja poluvremena se Milan uspio vratiti tek kroz sjajan gol Samuela Chukwuezea poravnati rezultati.

To je, ispostavit će se u drugom dijelu, praktički bilo sve od sastav pod vodstvom trenera Stefana Piolija, BVB je u nastavku uistinu dominirao. Tako je u 59. minuti nakon krasne timske akcije Jamie Bynoe-Gittens vratio goste u vodstvo, bila je to sekvenca kao iz malog nogometa. Borussijinu pobjedu je u 10 minuta poslije praktički potvrdio još jedan sjajni mladac, Karim Adeyemi bio je precizan za 3-1.

Srećom po njegove navijače, situacija za Milan nije posve izgubljena, iako nakon pet kola ima isto toliko bodova na kontu. Spasio ih je Newcastle, koji je trebao izbjeći poraz u Parizu, a na kraju je engleski sastav umalo došao i do pobjede. U 24. minti poentirao je Alexander Isak, vrlo efikasni Šveđanin zabio je svoj deveti gol ove sezone u svim natjecanjima u samo 924 minute na terenu.

Alexander Isak is the first Newcastle player to score away from home in the Champions League since Alan Shearer in 2003.

