Skupljeno je više od 6 milijuna dolara za pomoć tenisačicama i tenisačima pogođenima koronom

Vodeće svjetske teniske organizacije (ITF, ATP, WTA) i četiri Grand Slam turnira (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open) skupili su više od 6 milijuna američkih dolara za kreiranje Programa pomoći igračima, kojemu je cilj financijski pomoći tenisačicama i tenisačima koji su posebno pogođeni pandemijom bolesti COVID-19, stoji u zajedničkom priopćenju.

Teniska sezona je zaustavljena početkom ožujka, a nastavka neće biti najmanje do 13. srpnja, što je mnoge tenisačice i tenisače ostavila bez prihoda. Stvoreni fond bi trebao pomoći oko 800 igračica i igrača da lakše prebrode višemjesečnu neaktivnost.

