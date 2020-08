Slaven Bilić detaljno je pričao o uspješnoj prošloj sezoni i najavio novu. Osvrnuo se i na Hajduk

U napetoj i uzbudljivoj završnici engleskog Championshipa Slaven Bilić uspio je odvesti West Bromwich Albion do drugog mjesta ljestvice i dirketnog plasmana u englesku Premier ligu. Kako je sve izgledalo i što dalje pričao je za Dalmatinski portal.

“Slegle su se emocije. Nije to uspjeh kojeg ćeš biti svjestan za 20 godina. Sigurno je to lijep rezultat za mene, moj stožer, igrače. Za sve nas to je velika stvar. Nakon korone je u Championshipu bilo dosta upitnika kako će sve skupa izgledati ako se nastavi igrati bez gledatelja. Dosta se klubova treslo kako će preživjeti trenutak u kojem se svijet i nogomet nalazi. Mi u klubu smo se za vrijeme lockdowna zalagali kako bi klub nastavio normalno funkcionirati. Igrači, stožer i uprava, svi smo se trudili zaštititi male radnike, kuharice, čistačice, kako ne bi izgubili posao. Nakon plasmana u Premier ligu financijska injekcija je takva da je klub stabilan u idućih nekoliko sezona”, započinje Bilić koji veli da je “uspjeh bio relativno planiran” nakon što je u ljetnim mjesecima prošle godine preuzeo klub kojeg je napustilo 12 igrača.

“Ne od početka sezone, već od siječnja kada smo se nakon gustog božićnog perioda odvojili mi i Leeds. Tada je to bilo realno za ostvariti. Dosta toga je poremetila korona. Kada se cijela sezona zbroji onda je to izuzetan uspjeh koji te čini sretnim.”

Ulazak u Premier ligu bio je kroz iglene uši nakon što je u posljednja četiri kola WBA osvojio tek tri boda.

“To govori sve o veličini pritiska. Lani je Leeds u zadnja četiri kola osvojio samo jedan bod. Bio je u situaciji jako sličnoj nama ove sezone. To je dokaz pritiska. To se događa svake godine, a ove sezone to se dogodilo i Brentfordu. Pobijedili su u osam susreta u kojima nisu trebali, odnosno nisu imali imperativ. Jedna je vrsta pritiska kada si treći. Onda se nadaš, ništa se ne očekuje od tebe. Čim je došla utakmica koju moraju pobijediti protiv Stokea više to nije bilo lako. Često ljudi govore da u Championshipu svatko svakoga može pobijediti. Dijelom je to istina. U ligi su 24 kluba, ekipe su izjednačene, ali dijelom je to i psihička nestabilnost.”

“Ljudi često misle da je razlika između Premiershipa i Championshipa samo u tome da je neki igrač brži ili jači na lopti. Ja imam igrače koji ne mogu biti brži. Razlika premierligaškog igrača i onog iz Championshipa je često mentalna. To je najbitnija komponenta, glava. Zato i postoji toliko oscilacija. Nije realno da se nama dogodi u trenutku kada smo prvi ili drugi, dođe 21. momčad lige i dominira. To se znalo događati svim ekipama s vrha. To su oscilacije koje su dijelom zbog toga što neki igrači nemaju dovoljnu stabilnost i ovise o momentu. Sve se to izgubilo kada je došla korona. Često jedna ekipa nije najbolja zato što je na papiru bolja od svih. Kada je Leicester osvojio prvenstvo nije se to dogodilo jer su na papiru bili najbolji. Oni su zajahali na valu kao surfer i to te nosi… Da je tada netko sezonu prekinuo ne vjerujem da bi osvojili naslov.”

O izgledu sastava za sljedeću sezonu…

“Ostat će jezgra momčadi, ne iz zasluga, već zbog toga što vjerujem u ekipu i njen kvalitet. Jako je bitno da se pojačamo. Rekao sam upravi; od lanjske sezone imamo tri putokaza, tri različita pristupa. Aston Villa, Norwich i Sheffield United. Norwich nije kupio nikoga, a osvojio je 21 bod. Pao je bez ispaljenog metka. Ispali su praktički u drugom mjesecu. Aston Villa je kupila sve što se moglo kupiti, potrošili su 150 milijuna i spasili su se u zadnjem kolu bodom protiv West Hama. Sheffield je kupio pet-šest igrača i objektivno da nema Kloppa i Liverpoola možda bi bili momčad sezone. Iluzorno je očekivati da ćemo biti u istom sastavu, ali treba dovesti kvalitetu. Je li to četiri, pet ili šest igrača, to ćemo vidjeti, ali sigurno nisu dva ili tri. Mi pucamo na razred igrača od 15-20 milijuna. Jasno je da neće nama doći napadač koji vrijedi 60 milijuna, ići će u Tottenham.”

Spominjali su se Mislav Oršić i Domagoj Vida. Bilić objašnjava zašto pojačanja traži među hrvatskim igračima.

“Hrvati su interesantni iz dva razloga. Jedan je kvaliteta, a drugi je karakter i osobno poznanstvo. Znam što će nam donijeti i da određenom igraču ne treba prilagodba. Zbog toga je lakše. Kao i u cijelom svijetu, tako i u nogometu. Zašto je Ferguson bio uspješan. Upravo iz razloga jer je znao sve o igračima koje je imao.”

To je i razlog zašto će se potruditi da Filip Krovinović ostane u momčadi, a ne da se vrati u Benficu iz koje je posuđen.

“On je prioritet. Kada sam odlazio stavio sam to pod broj jedan. Želimo zadržati Filipa, Dianganu, Robinsona. Sve ćemo napraviti da Krovinović ostane s nama. To je dokaz o kakvom se igraču i profesionalcu radi. Kompletan je vezni igrač koji bi u svakom klubu na svijetu našao svoje mjesto. On je tip modernog igrača poput Pašalića, Roga… To su igrači koji se osjećaju komotno u bilo kojoj fazi igre. Mogu igrati na više pozicija, dopuštaju ti fluktuacije sistema. Pravi su igrači. Karakterno je prvog dana omiljen u svlačionici.”

A dok njegov klub sad seli u Premier ligu, ili kako on to kaže “vrh nogometa, NBA, Hollywood”, jedno oko uvijek je usmjereno prema Splitu i zbivanjima na Poljudu. Mišljenja je da u Hajduku ne treba puno toga mijenjati.

“Da je protekla sezona bila rezultatski loša ne treba biti nogometni trener za zaključiti, ali ne treba to ni prešućivati. Malo sam subjektivan, super sam sa Stanićem i Tudorom. Simpatizer sam Tuše kao trenera. Mislim da nema smisla opet mijenjati. Sada ima ljudi koji misle kako su trenere prije Tudora promijenili i za manje stvari. Greška je bila i promjena Kopića, Vulića, Oreščanina i Šolte. Nemojmo ponavljati te greške. Dajmo stabilnost. Malo je klubova kao Hajduk. Dres Hajduka je težak tonu, nije to lako. Igrao sam u Hajduku, bio sam trener. Nije jedini klub na svijetu, ali nema ih puno takvih. Leeds, Marseille, Napoli, Al Ittihad, to su klubovi koji su više od kluba. To je u puno stvari pozitivno, ali u puno je i negativno. Mislim da su ovi ljudi koji su sad u klubu prekvalitetni da im se ne bi dala prava šansa.”