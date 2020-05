Slaven Bilić pričao je o koroni, nogometu i strahu da bi neki klubovi uslijed krize mogli nestati

Odgodu nogometnih utakmica Slaven Bilić i njegov West Bromwich Albion dočekali su na drugom mjestu ljestvice druge engleske lige. Da je situacija normalna i da je kraj sezone, slavili bi navijači Bilića i nogometno društvo u WBA-ovom dresu zbog činjenice da Championship mijenjaju ulaskom u elitni razred engleskog nogometa.

Međutim, niti je situacija normalna niti ima razloga za slavlje.

Zbog pandemije koronavirusa nogomet stoji nepomično, a kad će se nastaviti ne zna se točno. Mnogi se nadaju sljedećeg mjeseca, Bilić nije siguran.

“Čitam da je Arsenal počeo pomalo trenirati, isto radi i Tottenham. To oni rade na svoju ruku. Mi ne treniramo. U Engleskoj se očito čeka da se vidi razvoj situacije u drugim europskim državama u kojima je epidemija koronavirusa bila na vrhuncu prije nego ovdje. Ako Nijemci doista krenu 9. svibnja, onda bi se ovdje moglo početi trenirati sredinom svibnja, ali tko to zna. Preduvjet je da u Njemačkoj sve prođe u redu u tih tjedan dana. Da ne bude nikakvih komplikacija nakon što se utakmice odigraju”, kaže bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije u razgovoru za 24sata u kojem ističe:

“Često me pitaju o tome bi li bilo korektno da se Liverpool proglasi prvakom, ako se prvenstvo ne nastavi. To ne zanima baš ostale klubove, samo njih. Takva bi proglašenja odgovarala njima, odgovarala bi i mojem klubu koji bi onda s Leedsom izravno ušao u Premiership. Ne bježim od toga da bi nam to odgovaralo, ali o tome uopće ne razmišljamo. Možda se sezona i poništi. Pa od iduće ponovno krenemo od nule u borbu za Premiership. Nitko sad ne zna što će se događati.”

“Sad je u prvome planu zdravlje ljudi, nogomet je sad postao nebitan. Ako se budu nastavljale lige, onda je najvažnije zdravlje igrača i ljudi koji će se brinuti da se utakmice uopće mogu igrati. Tko zna što će biti, ako se ovo nastavi još neko vrijeme, onda bi neki klubovi mogli i nestati, možda čak i neki veliki.”

Za razliku od mnogih europskih klubova, WBA nije dirao plaće svojim zaposlenicima. Bilić objašnjava da klub financijski dobro stoji te da je rečeno kako ova kriza u par mjeseci neće na njemu ostaviti traga. Isto tako, potvrđuje da su treneri i igrači spremni na rezanje primanja kao i pomoć neigračkom osoblju kluba — “Oni su nama prioritet, ne želimo da ostanu na ulici, da idu na prisilna bolovanja, već im želimo pomoći” — kao i to da bi se rado vratio na travnjak čak i ako ne bi bilo publike na tribinama stadiona.

“Iskreno, što biste vi? Da imamo nogomet barem bez publike ili da ga nikako nemamo. Mislim da je ova prva varijanta puno bolja. Ako se ipak bude igralo, to će mnogim klubovima pomoći da prežive ovu situaciju. Imat će novca i od TV prava, a navijači će barem preko ekrana moći gledati voljene momčadi. Pa svi smo se mi poželjeli nogometa, svima nam strašno nedostaje, bolje da se onda igra bez publike, ali da ga barem imamo, naravno ako to situacija s virusom dopusti”, poručio je Bilić.