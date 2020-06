Slavlje mladosti i iskustva: Håland je sredio Leipzig, a obranom je šefovao Hummels

Pretposljednje bundesligaško kolo nam je, kao derbi, ponudilo ogled između RB Leipziga i Borussije Dortmund u susretu izravnih konkurenata za plasman u Ligu prvaka. Bez obzira na to što je sezona praktički gotova, nakon kikseva u prošlom kolu obje su se momčadi valjale paziti, a domaćini pogotovo. Još kad se uzme u obzir da je Borussia Mönchengladbach, s četiri boda manje od Leipziga, otišla u goste ispalom Paderbornu i povela nakon četiri minute igre (završilo je 3-1 za ‘Gladbach), Nagelsmannova momčad morala se predstaviti u najboljem svjetlu u sjeni skorašnjeg Wernerova odlaska u Chelsea.

Možemo kazati kako je Borussia u prvom poluvremenu držala Pétera Gulácsija zaposlenim, a kao glavni izazivač pokazao se, naravno, Erling Håland. Dortmund je igrao prilično lepršavo i lako probijao linije, a norveški se stroj pronašao u nekoliko izglednih prilika koje je mađarski vratar redovito morao braniti. Tu se ističe udarac iz 15. minute koji je završio u korneru i pokazao se kao prva velika šansa na susretu, a u 30. minuti Håland je zasluženo donio prednost svojoj momčadi nakon brze Dortmundove akcije u kojoj mu je asistirao Giovanni Reyna. Borussia je tim pogotkom došla do 83. gola u ovoj bundesligaškoj sezoni, što je prvi put u klupskoj povijesti i otišla na predah u plusu, a Leipzig, koji je gostima potpuno prepustio loptu i gradnju tempa, morao je nešto promijeniti…

For the first time in the club's history, BVB have scored 83 goals in a single Bundesliga season. pic.twitter.com/nN06lHHgTA

U drugom poluvremenu domaćin se pomalo probudio, a indikator tome bio je Olmov udarac iz 51. minute koji je završio pored lijeve vratnice. Pet minuta kasnije nabacio je Angeliño, a Patrik Schick glavom je probao unijeti nemir u Borussijinu obranu. Nedugo nakon toga u šansu je ušao i Marcel Halstenberg udarcem nakon Forsbergova ubačaja iz kuta, a Leipzig je u nastavku ovladao posjedom i stvorio više šansi, no stvari svejedno nisu išle po planu.

Timo Werner's last RB Leipzig appearance at the Red Bull Arena ahead of his move to Chelsea is hardly going to plan for the home side.

Dortmund are still 1-0 up, Haaland the scorer for #BVB.

#CFC #RBLBVB pic.twitter.com/AmdFNTf0Sp

— DW Sports (@dw_sports) June 20, 2020