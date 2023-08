Slovenci očito ne znaju bez drame. Maribor je prošao u 121. minuti, a Celje nakon raspucavanja

Hrvatski zaljubljenici u nogomet bez problema i većih stresova mogli su pratiti nastupe naših klubova u Europi, pobjeda je ostvarena u svih šest dosadašnjih utakmica. Tako su Dinamo, Osijek i Rijeka poprilično lako ušli u treće pretkolo u svojim kvalifikacijama, no takvim se bezbrižnim praćenjem svojih klubova ovog tjedna ne mogu baš pohvaliti i Slovenci.

Doduše, i njihovi su klubovi ostvarili vrlo dobre rezultate, u Europi su još ‘živi’ i Olimpija, ali i Maribor te Celje, dok su Domžale već ranije ispale. No, posebno je zanimljiv način na koji su spomenuti klubovi ostvarili plasman u treća pretkola u Ligi prvaka, odnosno Konferencijskoj ligi.

Podsjetimo, ljubljanska Olimpija još je u utorak došla do prolaska u iduću rundu, i to nakon što je u srazu s Ludogorcem najprije povela u drugoj minuti sudačke nadoknade, da bi vratar Matevž Vidovšek u 12. minuti tog dodatka obranio kazneni udarac Kirilu Despodovu. To je ipak bio tek početak prave drame za Slovence, koja je uslijedila sinoć.

Maribor je u uzvrat na domaćem terenu protiv Differdangea iz Luksemburga ušao s 1-1 iz prvog dvoboja, da bi jučer već u 47. minuti gubio čak 3-1. Uspio se sastav pod vodstvom trenera Damira Krznara pribrati te do isteka osnovnog dijela poravnati na 3-3 i tako izboriti produžetke. Već se činilo kako će odluka morati pasti u raspucavanju, no onda je 121. minuti Josip Iličić s bijele točke zabio za prolaz Vijolica.

Pravi podvig napravilo je Celje, došavši do prolaska dalje na uzvratnom gostovanju kod Vitórije iz Guimarãesa. Klubu koji je prošle sezone ispao protiv Hajduka, sada je koban bio i slovenski prvoligaš. Portugalci su na svom terenu branili 4-3 iz Štajerske, no nakon pogotka Gregora Bajde i tu se ušlo u produžetke. Celje je bio uspješnije u udarcima s bijele točke, s 4-2 u tom se segmentu plasiralo se dalje.

Maribor coach Krznar watched Celje's penalty shootout after they beat Differdange😂👀 https://t.co/LF4iTlMdzh — Slovenian football🇸🇮 (@sloveninho1) August 3, 2023

U trećem će mu pretkolu Konferencijske lige suparnik biti bjeloruski predstavnik Neman Grodno, pobjednik tog dvomeča sigurno će biti najpoželjniji u ždrijebu play-offa. S druge strane, pred Mariborom je kudikamo teži zadatak, snage će odmjeriti s Fenerbahçeom, dok je pred Olimpijom duel s još jednim turskim predstavnikom, Galatasarayem.