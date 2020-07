Slovenski nogometni savez potvrdio: Matjaž Kek ostaje na klupi reprezentacije

Dakle, vjerojatno ništa od Dinama…

Matjaž Kek i službeno ostaje izbornik slovenske nogometne reprezentacije, objavio je danas tamošnji nogometni Savez preko svojih društvenih mreža.

Matjaž Kek nadaljuje z vodenjem slovenske reprezentance skladno s pogodbo, ki jo ima sklenjeno z NZS. pic.twitter.com/HNA3Yupqwk — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) July 15, 2020

Dakle, ugovor se nastavlja i neće se raskidati, a propadanje pregovora s Dinamom nameće se kao njihov logičan ishod. Podsjećamo, zagrebački klub nedavno je potvrdio kako diskusije traju i da bi netko kao Kek bio dobar izbor za preuzimanje maksimirske svlačionice, a bivši Rijekin trener je u razgovoru sa Sportskim novostima i sam popričao o tim i sličnim šuškanjima. Tada je izjavio kako želi biti korektan prema svima…

“Sve je u redu, možemo o svemu pričati, ali prvo moram popričati s ljudima u Savezu. Ja sam izbornik svoje zemlje, imam ugovor još dvije i pol godine, želim biti milijun posto korektan. Vjerujem da to ljudi razumiju. To su te činjenice. Dinamo je Dinamo, tu uopće ništa ne moramo diskutirati, ali mene ugovor još uvijek veže s reprezentacijom moje zemlje. To je stvar koja se mora riješiti”, kazao je Kek prije nekoliko dana za SN.

Eto, čini se kako je sada sve sređeno…