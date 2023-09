Smjena na vrhu: Arina Sabalenka postala je novi ‘broj jedan’, a onda ušla i u četvrtfinale US Opena

Kada je Iga Świątek izgubila za vikend od Jelene Ostapenko u osmini finala US Opena, postalo je jasno da se sprema promjena na vrhu WTA ljestvice. Gubitak bodova za Poljakinju koja je 2022. osvojila zadnji Grand Slam sezone, a ovaj put ranije ispala bio je dovoljan da Arina Sabalenka po prvi put u karijeri skoči na vrh.

Da to ne bude samo kratkotrajno, potrudit će se Sabalenka koja treba doći barem do polufinala da ne izgubi nikakve bodove. Na odličnom je putu da to ostvari jer među najboljih osam ušla je silovito, pregazivši Dariju Kasatkinu sa 6-1, 6-3.

U dvoboju Ruskinje i Bjeloruskinje, 13. i druge nositeljice nije bilo dileme. Sabalenka je krenula moćno, oduzela je Kasatkini tri prva servis gema i stigla do 5-1 uz jedan izgubljen break, a onda je i riješila prvi set za samo 29 minuta igre. U drugom je trebalo nešto više muke. U prva tri gema izmjenjivali su se breakovi i Sabalenka je iz toga izašla s prednošću od 2-1. Držala ju je mirno sve do 4-2 kada je napravila novi break, a onda izgubila još jedan servis gem. No, komplikacija nije bilo jer svojim sedmim breakom u meču dovršila je posao za 6-3. Sabalenku sada čeka dvoboj s 23. tenisačicom svijeta Qinwen Zheng na putu do nove Grand Slam titule ove sezone. Naime, led je probila na Australian Openu početkom godine i ovo bi joj bio drugi Grand Slam naslov u karijeri nakon polufinala u New Yorku lani i preklani. Sabalenka je ujedno i osma tenisačica u povijesti koja je kroz karijeru držala vrh WTA ljestvice u singlu i u parovima. Naime, 2021. godine Sabalenka je bila prva u konkurenciji parova nakon što je uzela Wimbledon, ali onda se posvetila pojedinačnoj konkurenciji. Gotova je tako dominacija Świątek od 75 tjedana na vrhu, a kako Sabalenka igra, mogla bi i njena potrajati dugo…

