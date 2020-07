Snimke iz Madrida dosta su tužne, ali treba pohvaliti Realove navijače koji nisu slavili naslov

Madridski trg Plaza de Cibeles ostao je prazan.

Navijači Real Madrida uglavnom su poslušali molbu kluba i gradskih vlasti i izbjegli masovno okupljanje na trgu na kojem uobičajeno slave naslov španjolskih nogometnog prvaka.

Razlog za okupljanje momčad kluba dala im je u večernjim satima četvrtka pobjedom protiv Villarreala kojom je ostvarena za konkurente nedostižna prednost na La Liginoj ljestvici i u vitrine stavljen 34. naslov španjolskih prvaka. Na dan utakmice javili su se priopćenjem sa Santiago Bernabéua i zamolili da se izbjegne zajednički tulum jer posljedice toga mogle bi biti dodatno opterećujuće za tamošnje zdravstvo koje se bori sa pandemijom koronavirusa.

Sugerirano je da se slavi na balkonima, a ne na ulicama, pa su snimke s Plaze de Cibeles istovremeno tužne, ali i pohvalne. Okupilo se ondje tek nekoliko znatiželjnika u pokušaju stvaranja atmosfere kakva se uobičajeno viđa u trenucima zajedničke proslave kluba i navijača.

Rijetki su bili i vozači automobila naslonjeni na trube svojih vozila i s pokličem ʻHala Madrid!ʼ…

Madridistas respecting the social distancing rules and still celebrating in Cibeles. pic.twitter.com/CYZukydPzd

— Real Madrid🇬🇭 (@Realmadridghana) July 17, 2020