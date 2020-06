Socijalnom distanciranju ni traga: Honvéd proslavio osvajanje Kupa uz navijače na stadionu

Koliko nadrealno ovakav prizor izgleda u korona-razdoblju?

Budapest Honvéd sinoć je rezultatom 2-1 u finalu Mađarskog kupa slavio protiv Mezőkövesda, kluba iz istoimenog gradića od nekih 16 tisuća stanovnika, na novoj Puskás Aréni u tamošnjem glavnom gradu.

10,000 fans watched Budapest Honved win the Hungarian Cup on Wednesday night, with many ignoring social-distancing guidelines to stand together. pic.twitter.com/2x3tR04ILY

Ako niste znali, mađarske vlasti dopustile su otvaranje dijela kapaciteta stadiona na kojemu se sinoć okupilo 10.000 navijača. Oni su se, pritom, morali pridržavati propisa o razmaku od tri sjedalice između svakog zauzetog mjesta, ali nakon posljednjeg sučeva zvižduka i Honvédova trijumfa, nitko nije posebno razmišljao o tome. Dapače, strijelac pobjedničkog zgoditka Đorđe Kamber u jednom je trenutku skočio na tribine, uzeo megafon i poveo navijanje.

Very little social distancing going on as Budapest Honved fans celebrate winning the Hungarian Cup last night with the team at a reduced capacity Puskás Aréna pic.twitter.com/BCpO9ck2sy

— Paul Reidy (@paulreidy67) June 4, 2020