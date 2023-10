Šok? I ne baš: Messi je postavio novi rekord. Sad je najbolji strijelac CONMEBOL-ovih kvalifikacija

(No matter when you read this) #ArgentinaNT pic.twitter.com/u5rUri1uLb

Nije dugo trebalo i da ga potpuno svrgne. 10 minuta kasnije nova kontra i nova povratna lopta s lijeve strane. Ovaj put Julian Álvarez ju je propustio za svog dosta iskusnijeg mentora koji je u svom stilu lijevom nogom završio u donji kut.

Time je Messi postao najbolji strijelac južnoameričkih kvalifikacija u povijesti. 31 pogodak zabio je u 63 kvalifikacijska susreta za Albiceleste, a sve to odradio je nevjerojatnom dugovječnošću jer zaigrao je u šest različitih kvalifikacijskih ciklusa.

Debitirao je davno, još u kvalifikacijama za SP 2006., a u ovima za Mundijal koji će se odigrati 20 godina kasnije poveo je svoju momčad kao aktualni svjetski prvak. Na najboljem je putu Argentina da stigne u Meksiko, SAD i Kanadu braniti naslov, ali prije toga ima jednu veliku obvezu.

🚨 Ángel Di Maria: “I will leave Argentina national team after Copa América — it’s over for me”, told Todo Pasa. 🇦🇷

“I hugged Messi at PSG and told him: the only thing I'm grateful for is to have been able to play with you in a club, to be able to see you every day”. ❤️✨ pic.twitter.com/Pa37yaJEzQ

