Solskjær je koristio šestoricu s klupe, a United golom u 118. minuti izborio polufinale FA kupa

Nogometaši Norwich Cityja i Manchester Uniteda odigrali su tijekom večeri četvrtfinalu utakmicu FA kupa. Završila je ona rezultatom 2-1 u korist Uniteda, nakon raspleta u produžetku utakmice. Osnovni dio okončan je s 1-1 nakon uvodne prednosti gostiju i lijepog izjednačujućeg pogotka domaće momčadi, a sve je riješeno pred sam kraj dodatnog vremena.

Krajem svibnja većina engleskih medija pisala je da je karijera koju je Odion Ighalo gradio u Manchester Unitedu došla svojem kraju jer Shanghai Greenland Shenhua nema namjere ostaviti nigerijskog nogometaša na posudbi. Početkom lipnja, na radost mnogih navijača kluba s Old Trafforda, klub je objavio da 31-godišnjak ostaje do kraja siječnja 2021.

Minutaža u Premier ligi mu je zanemariva, no itekako je Ighalo klubu bio od koristi u utakmicama Europske lige, ali i FA kupa. Danas je Unitedova momčad igrala četvrtfinale tog natjecanja, a to znači da je na travnjaku ponovno bio Ighalo. I ponovno koristan.

4 – Odion Ighalo has scored in all four of his starts for Man Utd (5 goals), scoring with his first shot in this match, with what was the game's first shot on target. Primed. pic.twitter.com/AhsmwRkiQt

