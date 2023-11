Sopić o Selahiju: ‘Ako neće potpisati ugovor, situacija neće biti ista kao i sada’

Drugoplasirana Rijeka u subotu igra iznimno važnu gostujuću utakmicu protiv Osijeka na Opus Areni, a danas je taj susret najavio trener Željko Sopić.

“Mislim da nas, bez obzira na trenutnu Osijekovu formu, očekuje jako zahtjevna utakmica”, kazao je u uvodu. “Imao sam priliku igrati s Goricom na Opus Areni ove godine, odigrali smo jako dobru utakmicu i izgubili 1-0. Iskreno se nadam da ovaj put nećemo odigrati tako dobro, ali da ćemo polučiti tri boda.”

Kakvo je zdravstveno stanje? Pjaca?

“Marko je napravio kontrolnu magnetsku rezonancu, sigurno neće nastupiti u Osijeku”, priopćio je Sopić. “Mislim da je realno da igra zadnje kolo protiv Rudeša, je li to pametno to je druga stvar. Prije toga vrlo vjerojatno neće biti u stanju ući u puni trening, druga magnetska je pokazala neke probleme u listu i nadam se da će biti spreman za Rudeš. Hoćemo li ga koristiti i koliko, to je pitanje o tom potom. Imali smo malih problema sa Smolčićem i Nikom Jankovićem, ali nadam se da će obojica danas biti u treningu. Fali nam Goda koji ima kartone, ostali su svi spremni za dvoboj s Osijekom.”

Zadnju utakmicu u gostima Rijeka je odigrala jako dobro…

“Prvo poluvrijeme u Puli, mislim da je bilo jedno od naših najboljih”, prisjetio se Rijekin trener. “Nismo zabili drugi gol, niti u Varaždinu bez obzira koliko dobro igrali. Nismo imali sreće, znanja i onda je Škaričić zabio autogol. Kad stvoriš toliki broj šanse bitno ti je da se odvojiš na dva gola razlike jer suparnik počne drugačije igrati, otvoreno, razvuče svoje linije. Imamo kvalitetne igrače koji iz takvih situacija mogu poentirati, dok god igramo protiv ekipa s 10-ak igrača iza lopte to je teško probiti i puno jačima od nas. Koliko ćemo biti u stanju to ponoviti, to će pokazati utakmica protiv Osijeka. Naravno da smo oslabljeni neigranjem Pjace, ali koga nema, bez njega se može i mora. Vidjet ćemo. Dobro smo se pripremili ovaj tjedan, dobro trenirali, mislim da je ovo zadnji tjedan gdje smo mogli napraviti dupli program. Idući tjedan imamo utakmicu u Vinkovcima u utorak, onaj zadnji mislim da nećemo ulaziti u neki rizik. Što smo napravili, napravili smo za ovu polusezonu, na temelju toga idemo polučiti što bolji rezultat.”

Malo o kolegi Zoranu Zekiću…

“Meni je jako nezgodno komentirati nekog drugog, Zeka i ja smo prije svega prijatelji”, napomenuo je. “U principu imate neki svoj opus kao trener, ali dođete u klub raditi s jednom kvalitetom, širinom igrača i svega i ne možete svaki put provesti ono što želite. Došao je Stjepan Tomas i napravio vrhunski rezultat u startu, prelomilo se sve preko njegovih leđa nakon Dinama, nakon toga je Zeka jako dobro krenuo… Neke stvari vjerojatno nisu baš najbolje posložene u Osijeku i sad jednostavno trener Zekić trpi radi toga, no mislim da je vrhunski trener i da će polučiti dobar rezultat.”

Osijek je vrlo efikasna momčad.

“Dobro, ekipe koje imaju napadača tipa Miéreza teže velikom broju centaršuta, puno preskakanja jer je dominantan u zraku, ali mislim da je naša obrana spremna na to i da će odgovoriti svim zahtjevima”, istaknuo je Sopić. “S druge strane, mi smo Rijeka, uvijek težimo ići na pobjedu i napravit ćemo sve da naša ofenzivna igra radi toga ne pati. Pokušat ćemo zabiti gol više.”

Prva utakmica s Osijekom bila je vjerojatno najbolja Rijekina ove sezone…

“Da, svakako je to putokaz, ali moramo biti i realni”, upozorio je. “Ne vjerujem da Osijek može odigrati toliko slabo kao što je ovdje odigrao prvo poluvrijeme. Da se ne lažemo previše, mi smo odigrali na maksimumu, oni su ušli malo bojažljivije i to je rezultiralo velikim brojem naših šansi. Na kraju smo otišli na poluvrijeme s 0-0, a onda je Pjaca zabio dva gola i na kraju smo dobili 2-1. Imali smo 25 udaraca po golu, mislim da ne treba gledati u prošlost niti u budućnost, samo subota u 15 sati, mi protiv njih. Napravit ćemo sve da se vratimo neporaženi, ako se ukaže mogućnost da polučimo tri boda.”

Hoće li biti kalkulacije s minutažom nekih igrača u Kupu?

“Definitivno, jako je teško pričati što će biti u utorak, procijenit ćemo stanje igrača koji će igrati veći dio utakmice protiv Osijeka i u odnosu na njihov umor, vremenske prilike i sve to, prilagoditi cijelu momčad prolasku. Nema se to što puno pričati, samo prolazak. Svi koji su zdravi idu na put, u principu imamo 23 plus tri golmana, osim Pjace mislim da će svi ići.”

Spominje se da je Lindon Selahi Hajdukova želja. Ima li nekih vijesti o produženju njegova ugovora?

“Nema se tu što puno pričati, znam da me i vi novinari i puno navijača pita, to su normalni pregovori između igrača i kluba”, odgovorio je. “Svatko pokušava to zgotoviti malo više na svoju stranu, ja se iskreno nadam da ćemo se sa Selahijem dogovoriti i produljiti ugovor. Pričali su ljudi iz kluba s njim, ja isto, situacija mu je jasna i čista. Niti klub stavlja nekakav presing na dečka, on je svjestan da ako neće potpisati ugovor da situacija neće biti ista kao i sada. Rijeke će biti i nakon predsjednika Miškovića, Sopića i svih ostalih i nitko nije iznad kluba. Mislim da je on upoznat s cijelom situacijom i mislim da je pametan dečko, zna što je najbolje za njegovu karijeru. Još nisam vidio da netko tko ne igra sedam mjeseci nakon sedam mjeseci igra top nogomet. Moguće je, ali ja ih još nisam vidio. Mislim da je dečko pametan i da smo jako blizu dogovoru, kad bude konkretnije onda ćemo se čuti. Trenutno smo u pregovorima i mislim da smo jako blizu. Ne treba stavljati akcenat da će to biti danas ili sutra, jednostavno, kad pregovarate s nekim i kada ste blizu, vjerojatno ćete se naći.”