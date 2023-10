Sopić uoči Hajduka: ‘Moram se ispraviti. Ne živi pola grada za ovu utakmicu, već cijela Rijeka’

Vrlo važan jadranski derbi čeka nas u nedjelju. Hajduk je uspješno apsolvirao Dinamo pa kao prvi na tablici ide na noge drugoplasiranoj Rijeci. Sigurno će biti vatreno, a svjedok tome je i Željko Sopić koji prvi put vodi dvoboje ovih rivala.

“Moram se odmah na početku ispraviti. Rekao sam prije sedam dana da pola grada živi za ovu utakmicu, ali su mi iz kluba objasnili da cijela Rijeka živi za ovu utakmicu”, započeo je u šaljivom stilu. “Najvažnije je da ne podlegnemo pritisku tribina, da damo sve što možemo i pokušamo uzeti tri boda. Bez obzira na pritisak i važnost, igra se za ista tri boda i ova utakmica u konačnici ni o čemu ne odlučuje. Ima još dosta do kraja, barem ja tako na to gledam.”

Iako se radi o uvijek tenzijama nabijenom dvoboju, Sopić ne razlikuje pritisak ove utakmice od nekih drugih.

“Naravno da ću s dosta igrača razgovarati u četiri oka, ali za ovakve utakmice se živi i to su sve mladi igrači, ne treba stavljati neki veliki teret. Iskreno, nema prevelikog pritiska. Utakmica kao svaka druga, kakav bi to bio trener da ne želim u svakoj pobijediti. Okej, to je Hajduk, poslije će doći Gorica ili Dinamo i mi u svakoj utakmici želimo pobjedu. Problem je u tome što to i suparnik želi. No, dečki su dobro radili, nadamo se pozitivnom ishodu”, rekao je, pa dodao:

“Na kraju se mrtvi broje. Tablica nikad ne laže, pogotovo na kraju kada se sve podvuče. Tijekom sezone može netko iskočiti gore ili dolje, ali na kraju sezone se to gleda. Ovo je samo jedna epizoda u nekoj seriji.”

Naravno, bila je to reakcija na pitanje o tome da bi ovaj derbi mogao biti ključan jer momčadi na tablici razdvaja tek jedan bod. Zdravstveno stanje u riječkoj momčadi nije loše.

“Ima manjih problema s Galešićem i Grgićem, ali imamo dva dana do utakmice i vidjet ćemo hoće li biti promjena. Imali smo jednu lakšu provjeru protiv juniora i Veiga je imao izvrtanje zgloba. moramo vidjeti kakvo je stanje, ali po onome kako je izašao s utakmice, bojim se da neće biti na raspolaganju. Ali, u odnosu na prije par tjedana, sada imamo širine u kadru.”

Pohvalio je Sopić Hajduk, premda ne odaje dojam da mu se stilom i ljepotom previše sviđa igra Splićana.

“Prvi su na tablici praktički od drugog kola, zasluženo su tamo. Imaju individualnu kvalitetu Livaje koji je uz Petkovića najbolji igrač lige, dosta toga se vrti oko njega. Dobili su na obrambenoj stabilnosti dolaskom Uremovića. Kompaktni su, igraju na rezultat i ne teže previše nekoj gracioznosti, ali cilj opravdava sredstva.”

“Što se tiče derbija, negledljivo”, rekao je. “Ništa novo kad je u pitanju takva utakmica visokog naboja gdje svima trebaju bodovi. Nije bila nešto kvalitetna utakmica, ali pobijedili su maestralnim golom Sahitija na kojeg ćemo morati obratiti pozornost jer je u jako dobroj formi, ali mislim da smo se dobro pripremili.”

Vraća se na Rujevicu i Marko Livaja nakon finala Kupa, svega što se događalo pa i incidenta s reprezentacijom. Sigurno će tribine biti nabrijane na Hajdukovu ‘desetku’, ali Sopić se ne boji utjecaja toga na njegovu momčad.

“Ne bojim se toga. Govorio sam davno dok sam bio igrač, onaj tko plati kartu, ima se pravo derati što god hoće. Druga je stvar što ja mislim o tome, ali najvažnije je da momčad bude izolirana od svega toga. Igrao sam na sto stadiona i vodio kao trener, nisam uvijek bio sretan s ponašanjem navijača. No, to je dio folklora i u tome živimo. Mislim da se na to ne može previše utjecati”, zaključio je.