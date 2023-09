Sopić više ne mora brinuti, napokon zna gdje je Momo Yansané. Eto ga na Rujevici

Rijeka je još prije dva tjedna objavila kako je dovela novog napadača, a njegovo ime je Momo Yansané — bivši Sherrifov ofenzivac potvrđen je kao novi igrač Bijelih, ali nije se odmah pojavio na Rujevici. Štoviše, u klubu su do danas čekali da se pridruži prvoj momčadi; trener Željko Sopić i sam je nedavno u svojem stilu prokomentirao njegov transfer pa je rekao sljedeće:

“Najiskrenije? Postoji igrač kojeg smo potpisali, navodno dolazi, to je kao u bajci, ali ja ga još vidio nisam”, kazao je na presici. “Kad će doći, nemam pojma. Ja nisam Ministarstvo vanjskih poslova niti Schengen, ne znam kad će se ta viza srediti. Kad dođe, nazvat ću Novi list i reći evo ga. To nije u našoj domeni, to su neke više instance. Ja se zezam, ali igrač je potpisan, neki problemi jesu, ja ne znam koji su to kao stanovnik Europske unije kad dolazi igrač izvana. Potpisali ga jesmo i čekamo.”

Pa, popularni Sopa sada slobodno može nazvati Novi list i ostale tiskovine — Yansané se pojavio na Rujevici i fotografirao u dresu novog kluba. Dakle, problemi s vizom su riješeni. ⚽ Momo Yansane danas je zaključio transfer u Rijeku i priključit će se bijelima koje u utorak očekuje utakmica šesnaestine finala Kupa Hrvatske protiv Libertasa iz Novske 🔵⚪ 📺👉 https://t.co/wmBFGdPXpw#ZajednosmoRijeka #HNKRijeka pic.twitter.com/KFpj34j0cg — NK Rijeka (@NKRijeka) September 25, 2023 “Rekli su mi lijepe stvari o Rijeci, gledao sam momčad i u Konferencijskoj ligi”, kazao je za službene klupske stranice. “To je dodatno pridonijelo mojoj odluci, hrvatska liga je jako dobra liga i to je nova razina za mene i prilika da pokažem svoj talent.” Napadač rodom iz Gvineje potpisao je dvogodišnji ugovor, a bit će na raspolaganju Sopiću već za susret Hrvatskog nogometnog kupa protiv Libertasa koji je na rasporedu sutra. Inače, za Sheriff je upisao 41 nastup uz 16 pogodaka i šest asistencija, a još je nastupao i za Nižnji Novgorod, Black Stars iz njegove rodne zemlje i bjeloruski Isloč.

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se