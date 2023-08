Sosa o budućnosti u Stuttgartu: ‘Bit ću sretan i ako odem ili ostanem. Prijelazni rok je vrlo dug’

Osim Joška Gvardiola, neriješenu i neizvjesnu budućnost ima i još jedan hrvatski reprezentativac iz obrane koji igra u Bundesligi. Borna Sosa već neko vrijeme traži izlaz iz redova davljenika Stuttgarta, no nikako da se pronađe adekvatna destinacija. Ima još dvije godine do isteka aktualnog ugovora, pa je sve bliže tome da se o njegovom statusu detaljnije razgovara, iako još ne planira svoj odlazak.

“Rekao sam svojim agentima da o tim stvarima ne želim raspravljati dok sam na odmoru, pa zato sada i nemam previše novih informacija. No, najzanimljiviji period u prijelaznom roku tek dolazi, to je uvijek krajem srpnja te početkom kolovoza. Osobno, najvažnije mi je da pri mojem odlasku i klub bude time zadovoljan, a bit ću sretan i ako ostanem”, poručio je Sosa u intervjuu za njemački Sky Sport.

Već je pet godina u Stuttgartu, tijekom kojih se prometnuo u jednog od najboljih bekova lige, što mu je priskrbilo i pozive u hrvatsku reprezentaciju.

“Puno sam toga doživio ovdje, ovo mi je kao drugi dom. Naravno, može se dogoditi i da ostanem i da odem, pogotovo jer je ljetni prijelazni rok vrlo dug. Imao sam pregovore i ponude brojnih klubova, ali uvijek su bili neki izgovori od strane Stuttgarta. Nisu me htjeli pustiti usred sezone ili su stavljali previsoku odštetu, oko 25 milijuna eura. No, ne brine me to, klub koji me želi će to i ostvariti”, dodaje.

Nema neku ligu koju preferira, važniji mu je sami klub i ono što on nudi u dugoročnom planu.

“Naravno da je Premier liga najbolja na svijetu, ali ako vidim čitavu viziju kluba, to bi moglo presuditi. Primjerice, u Španjolskoj i Italiji su život te kultura življenja slični onima u Hrvatskoj. Puno dobrih momčadi igra u ova tri prvenstva, pa ću onda među njima tražiti svoj novi klub”, zaključio je Sosa.+