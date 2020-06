Southamptonov Karius: McCarthyjev kiks poklonio je Arsenalu prvi trijumf u gostima 2020.

Prvi ligaški pogodak za Topnike Joa Willocka u 87. minuti bio je samo točka na i.

Ključan moment današnjeg ogleda između Arsenala i Southamptona (2-0) u Premier ligi dogodio se u 20. minuti utakmice, kada je Alex McCarthy potpuno neobjašnjivo poklonio loptu Eddieju Nketiahu pred svojim golom i poklonio Topnicima vodstvo.

Southampton se nikada do kraja od toga nije oporavio, iako je u nastavku imao duplo više udaraca od Arsenala, kome je ovo prva gostujuća pobjeda u Premier ligi ove godine, tek treća u sezoni i prva još tamo od šestog prosinca i pobjede nad West Hamom.

FT: #PremierLeague #SaintsFC 0 (0.89 xG)#AFC 2 (2.18 xG)

Arsenal have their first win since the football resumed, thanks to two goals from their youngsters, Nketiah and Willock. The Saints finished the game with ten men. #SOUARS shot map ➡️ https://t.co/wgzFiC3vP8 pic.twitter.com/qFQfP4jBVU

