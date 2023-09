Southgate o ruganju prema Maguireu: ‘U životu nešto takvo nisam vidio, bijesan sam zbog toga’

Odavno je Harry Maguire predmet sprdnje među engleskim medijima i navijačima. Stoper Manchester Uniteda doživio je ogroman pad forme u zadnje dvije sezone, a od tada ima metu na leđima zbog nekih svojih tragikomičnih grešaka.

No, usprkos svemu mu je Gareth Southgate ostao vjeran i uvijek ga poziva u nacionalnu vrstu, pa čak i sada kad baš i ne participira u Unitedu. Maguire je opet dospio na naslovnice autogolom u prijateljskom susretu protiv Škotske koji su Englezi ipak dobili 3-1.

Osim autogola, škotski navijači ironično su mu pljeskali i navijali za njega kad god bi primio loptu na Hampden Parku. Southgate nema problem sa zabavom suparničkih navijača, ali smatra da je korijen problema ruganje u samoj Engleskoj zbog kojeg je sve to normalizirano.

“Izašao je nakon utakmice i pričao s medijima, mislim da to pokazuje njegov karakter i otpornost”, kaže Southgate. “Sada smo u situaciji da drugi misle da se mogu zabavljati s njim, i to zbog ljudi u našoj zemlji. Što je to? Nešto takvo u životu nisam vidio. Sami stvaramo problem našim igračima, neki članci i komentari su zaista smiješni.”

Southgate još jednom naglašava da vjeruje u Maguirea te da mu je stoper čovjek od povjerenja.

“Bio je sjajan za reprezentaciju u jednoj od najuspješnijih momčadi koje smo ikada imali, ključan za sve što smo napravili. Dopuštamo mu da bude izložen svemu tome? To je apsolutno smiješno i zbog toga sam bijesan. Srećom, ima podršku svlačionice i ljudi iza njega.”

“Nemam problem sa škotskim navijačima, oni su se samo zabavljali. No, sve to su pokrenuli ljudi u našoj zemlji. Trebaju li ostali igrači misliti da to čeka i njih? Moram ga pohvaliti jer je pokazao fokusiranost nakon autogola, bio je miran na lopti i taj je trenutak ostavio iza sebe”, kaže Southgate.

Maguire je autogol dao skrenuvši ubačaj Andyja Robertsona u 67. minuti pri engleskom vodstvu od 2-0, a do tog trenutka Škoti nisu imali ni udarac u okvir. Ipak, Engleska je na kraju slavila 3-1 golovima Phila Fodena, Judea Bellinghama i Harryja Kanea u utakmici koja se igrala u sklopu cjelogodišnjeg obilježavanja 150. obljetnice prvog susreta ovih momčadi 1872. godine.

Taj susret FIFA uzima kao datum prve međunarodne nogometne utakmice, a odigrao se u Glasgowu pa su stoga Škoti i Englezi obilježili postanak najstarijeg nogometnog rivalstva, ali i rađanje međunarodnog nogometa kakvog ga danas poznajemo.