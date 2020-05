Spaldingov posljednji ples: od iduće će godine kroz obruče u NBA ligi prolaziti Wilson lopte

Nakon 38 godina košarka se u NBA ligi više neće igrati sa Spalding loptama. Ovu neočekivanu promjenu potvrdio je jučer Salvatore LaRocca, čovjek koji je u NBA ligi zadužen za komercijalna partnerstva.

Službeni proizvođač lopti od sezone 2021./2022. bit će — Wilson.

“Suradnja s Wilsonom predstavlja povratak korijenima dok istovremeno pripremamo planove za budućnost”, rekao je LaRocca. “Ovo je novo poglavlje u razvoju lige.”

Međutim, baš i nije posve novo, iako je velik broj NBA ljubitelja tijekom cijelog života gledao utakmice u kojima su kroz obruče prolazile Spalding lopte. Wilson je, naime, napravio prvu službenu NBA loptu, 1946. godine. Suradnja je trajala 37 godina.

