Španjolke su nove svjetske prvakinje

Španjolska — koja je započela utakmicu s osvajačicom Zlatne lopte Alexiom Putellas na klupi — bila je bolja reprezentacija u prvom poluvremenu i to je na kraju kapitalizirala, ali Engleska je ubilježila prvu veliku prigodu. Lauren Hemp zaprijetila je već u petoj minuti, ali puno opasnija bila je prilika iz 16. minute kada je njezin udarac s ruba šesnaesterca odsjeo na gredi.

Međutim, La Roja je držala tempo i izgledala puno čvršće i kombinatornije, a na kraju je povela u 29. minuti. Carmona je tada probila lijevu stranu, ostavila iza sebe Lucy Bronze i fino poentirala udarcem u suprotni kut vratarke Mary Earps. Nakon što je u polufinalu protiv Švedske zabila odlučujući pogodak, Carmona se ponovno pokazala ključnom za Španjolke.

Izabranice Jorgea Vilde u tim su trenucima izgledale vrlo samopouzdano, a gotovo su otišle i na 2-0 potkraj prvog dijela kada je Salma Paralluelo liznula vratnicu. Sarina Wiegman imala je dosta posla na poluvremenu, a prije početka nastavka obavila je dvije izmjene gurnuvši u igru oporavljenu Lauren James i Chloe Kelly.

Spain are the first team in Women's football history to be reigning World Cup champions at Under-17, Under-20 and Senior level.

Undisputed Champions of the World. 🏆🏆🏆#FIFAWWC pic.twitter.com/ftmq1HnLz1

