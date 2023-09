Španjolska je nanijela najveći poraz Gruziji ikad, a 16-godišnji Yamal zabio i ispisao povijest

Gruzija, koja je proteklih godina bilježila sasvim dobre rezultate u reprezentativnom nogometu, danas je dočekala Španjolsku u Tbilisiju nadajući se kako će uspjeti izvući barem nešto protiv aktualnog osvajača Lige nacija koji je već ubilježio jedan poraz u dosadašnjem tijeku kvalifikacija za Euro.

Međutim, La Roja se pokazala iznimno nemilosrdnom pa je poderala domaće nogometaše rezultatom 7-1, a u procesu je, normalno, palo nekoliko rekorda.

Sve je bilo u redu za Gruzijce u prvih 20-ak minuta, a onda se u 22. otvorilo i počelo curiti kao iz kabla. Gruzijski račun otvorio je Álvaro Morata koji je tada zabio na ubačaj Marca Asensija, a Španjolci su do poluvremena zabili još tri gola: drugi se pisao domaćem nogometašu Solomonu Kvirkveliji koji je u 28. skrenuo loptu u vlastitu mrežu. Zatim ju je zatresao Dani Olmo i to u 38. finom završnicom u donji desni kut vratara Giorgija Mamardašvilija, a ubrzo je još jedan gol pored svojeg imena upisao Morata.

Olmo je zbog ozljede morao izaći iz igre u 44. minuti, a zamijenio ga je Lamine Yamal koji je, u dobi od 16 godina i 57 dana, postao najmlađi španjolski nogometaš s nastupom za seniorsku reprezentaciju. Do njegova daljnjeg pothvata još ćemo doći, ali krenimo u nastavak kronološki; Gruzija je počasni zgoditak dočekala u 49. minuti. U strijelce se tada upisao Giorgi Čakvetadze zahvaljujući užasnoj intervenciji Unaija Simóna, ali Španjolska nije imala za čime očajavati.

Mirisalo je na to da će Morata zabiti hat-trick pa je to i učinio u 65. minuti na dodavanje Mikela Merina — bio mu je to prvi u reprezentativnom dresu — a tri minute kasnije zabio je i Nico Williams koji je, također potkraj prvog poluvremena, zamijenio Asensija.

A onda, Yamal; Barcelonin tinejdžer u 74. je postavio konačnih 7-1 sjajno dovršivši posao nakon Williamsova prodora i povratne lopte petom. Dakle, ne samo da je postao najmlađi debitant, već i najmlađi strijelac u španjolskoj reprezentativnoj povijesti.

LAMINE YAMAL SCORES ON HIS SPAIN DEBUT. 16 YEARS OLD. HISTORY MAKER. pic.twitter.com/Q8bcyEK75Z — B/R Football (@brfootball) September 8, 2023

Gruzija je, naravno, doživjela najteži poraz u povijesti; dosad je to bio onaj protiv Danske 2005. godine kada je završilo 6-1, a Španjolska se sada popela na drugo mjesto kvalifikacijskog poretka sa šest bodova i utakmicom manje od vodeće Škotske koja je stopostotna s 12. Norveška i Gruzija ostaju na četiri, a Cipar je na nuli…